“Було знищено кілька цілей” над територією Білорусі – заява Лукашенка

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на пресслужбу Лукашенка.

Збройні Сили України порушили всякі правила поведінки і порушили повітряний простір Республіки Білорусь. На східному напрямку, зовсім поруч від нас у районі Костюковичського району. Тому сили ППО були приведені в повну бойову готовність на перехоплення цілей. Їх було близько десятка”, – заявив Олександр Лукашенко.

“Учора (9 серпня – ред.) о 18 годині 10 хвилин сили ВПС і військ ППО Білорусі були переведені в підвищену бойову готовність.

Він повідомив, що в п’ятницю о 19:04 на висоті півтора кілометра силами протиповітряної оборони “було знищено кілька цілей” над територією Білорусі.

“Вночі і з ранку відбувається пошук того, що було знищено. Ми підозрюємо, що це ударні безпілотники. Порушивши повітряний простір Білорусі, летіли з України.

Над територією Білорусі ми знищили цілі. Решта були передані (у нас єдине ППО з Росією) Російській Федерації”, – додав Лукашенко.