Нетипова затяжна повітряна атака 15-16 липня: «Шахеди» загубилися в Білорусі

Ворогом здійснена чергова повітряна атака. Цього разу вона не типова – розпочалася ще 15 липня і фактично триває досі. Крім того, особливістю є використання великої кількості розвідувальних безпілотників і дивний маршрут «Шахедів».

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що із вечора 15 липня та протягом доби 16 липня 2024 року протиповітряною обороною станом на 11:00 знищено два ударні БпЛА типу «Shahed», ще два «Шахеди» локаційно втрачено у повітряному просторі Білорусі.

Також на південному та східному напрямках збито вісім розвідувальних БпЛА: 4 – Орлан-10, 2 – ZALA, 1 – Supercam та один – невстановленого типу.

У повітряному просторі Білорусі виявили два ударні БПЛА – Белорускі Гаюн

Два безпілотники-камікадзе типу “Шахед” увійшли в повітряний простір білорусі, один із них, пролетівши понад 300 кілометрів, досягнув Могильова, а другий був перехоплений літаками ВПС Білорусі.

Про це повідомляє ТГ-канал проекту “Белорускі Гаюн”.

Дрон-камікадзе типу “шахед”, який зайшов до Білорусі в районі 8:40 ранку курсом на Наровлю, наразі вже ймовірно долетів до Могильова. Йому на перехоплення о 09:15 з аеродрому “Барановичі” було піднято винищувач Су-30 ВПС РБ, а з аеродрому “Мачулищі” о 09:10 вертоліт Мі-24 ВПС РБ. За нашими даними маршрут шахеда такий: Захід у Білорусь у районі траси Р37 (с. Олександрівка), подальший рух на м. Наровля, далі БПЛА зайшов у Могильовську область і рухався на Бобруйськ, Бихов, Березине і далі на Могильов. На поточний момент БПЛА вже пролетів над Білоруссю понад 300 км. – ідеться у повідомленні

При цьому вказується, що в повітряний простір Білорусі починаючи з 11 липня зайшов 4-й дрон-камікадзе. Підтверджується, що це 2-й БПЛА за сьогоднішній день.

Повітряна атака 15 і 16 липня: ситуація в регіонах

Київщина

Вночі ворог атакував Київську область ударними дронами. Сигнал повітряної тривоги оголошувався двічі і тривав майже всю ніч.

В області працювали сили ППО.

Об’єкти цивільної та критичної інфраструктури не пошкоджені.

Постраждалих немає.

Падіння уламків дронів фіксуються в 2 районах.

В одному з населених пунктів уламки впали на приватне подвірʼя, сталося загоряння стерні. Пожежу оперативно ліквідовано. Пошкоджено дві нежитлові будівлі, зокрема вибиті вікна, посічені фасади.

Також зафіксовано падіння уламків поза межами населених пунктів на відкритій місцевості.

Дніпропетровщина

Оборонцям неба з ПвК «Схід» вночі над Дніпропетровщиною областю був збитий ворожий розвідувальний безпілотник.

Увага! Станом на момент публікації цієї новини фіксується пуск ракет і в низці регіонів оголошено тривогу. Інформація про наслідки атаки буде пізніше. Бережіть себе.

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