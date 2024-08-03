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Тег:
Війна

Чергова думка Буданова – чого чекати від росії до кінці 2024 року

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Журналіст
Чергова думка Буданова - чого чекати від росії до кінці 2024 року

Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, висловився про стратегічні наміри Росії та дії її військ. Думка Буданова щодо планів окупантів в Україні до завершення 2024 року, яку він оприлюднив на “Телемарафоні“.

“Завдання максимум – це отримати контроль над Україною будь-яким шляхом. Взагалі будь-яким. Завдання мінімум і воно ж поки що єдине – це вийти на адмінкордони Донецької і Луганської областей. Воно не змінювалося жодного разу”, – сказав Буданов.

Росіяни не готові до бунту, попри підтоплені регіони, життя в темряві та можливу заборону торгівлі валютою. Бунт у РФ сам по собі не відбудеться, адже там немає сильного лідера.

«На жаль, треба констатувати, що вони (влада РФ — ред.) досить системно адаптують своє суспільство до цих проблем. Та й у принципі рівень запиту в їхньому суспільстві (до акцій протесту — ред.) набагато нижчий, ніж у нашому. Бунт сам по собі не може статися. Таке, як вчинив Пригожин, може зробити тільки сильний лідер. А такого поки що не вбачається», — зазначив Буданов

Також, За його словами, навесні, під час нового наступу на півночі Харківської області, російські окупанти намагалися створити “буферну зону”, але їхня спроба провалилася.

“Вони так і лишилися на окупованих територіях Харківської області, але це питання часу”, – наголосив Буданов

Україні завдяки атакам дронів по російських аеродромах вдалося на деякий час відтягнути повітряну атаку російських окупантів.

“Нещодавно дрони дійшли до певних аеродромів РФ, до північних, до Оленьї і так далі. Там є вражені дальні бомбардувальники. Це змусило хоча б на кілька днів відтягнути чергові удари по нам”, – сказав Буданов.

Раніше “Новини України – НСН” писали: Суспільний договір вічної війни потрібен Україні – голова Українського інституту національної пам’яті

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