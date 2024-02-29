Чи є в Білорусі достатня кількість військ РФ для вторгненні в Україну – відповідь прикордонників

Чи є в Білорусі достатня кількість військ РФ для вторгненні в Україну з півночі. Відповідь на це питання дали прикордонники, передає НСН.

Росія вивела з території Білорусі свій контингент, який там перебував на навчанні. Зараз там потужного угрупування немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Можу зазначити, що на території Білорусі Росія не має достатніх сил для того, щоб здійснити дії по відношенню до нашої країни, здійснити вторгнення, – сказав Демченко

Він нагадав, що раніше Росія вивела свої підрозділи, які знаходилися на території Білоусі. Це могло бути від 10 до 12 тисяч особового складу, які знаходилися на білоруських полігонах, проходили підготовку, навчання.

І після того, як РФ вивела їх на територію своєї держави, то в рамках ротацій нових вона не завела. Тобто фактично на території Білорусі зараз немає такого потужного угрупування російських військ, яке могло б становити загрозу для України, – додав Демченко

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на українсько-білоруському кордоні тривають роботи з укріплення кордону.

Інженерні підрозділи працюють над встановленням різних інженерних загороджень.

По всій ділянці українсько-білоруського кордону копають протитанкові рови. Також триває спорудження залізобетонного загородження та огорожі з колючого дроту.

На відкритих ділянках місцевості також встановлюють протитанкові бетонні піраміди.

На даний час ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольована. Але ми розуміємо загрозу, яка може йти з цього напрямку, адже дана країна продовжує підтримувати Росію у війн — зазначав у грудні минулого року речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Прикордонники додавали, що для укріплення кордону використовують відомчу техніку і ту, яку надають громади і благодійники. Окрім того, спільно з військовими триває нарощення мінно-вибухових загороджень.

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