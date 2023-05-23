Чому Бєлгород – це не відволікання від Бахмута і що відбувається у ніби захопленому вагнерівцями місті

Чому Бєлгород – це не відволікання від Бахмута, як кажуть російські пропагандисти, і що відбувається у ніби захопленому вагнерівцями місті-фортеці на Донеччині. Про це розповідає військовий аналітик Інформаційного спротиву Олександр Коваленко, передає НСН.

Нагадаємо, 22 травня на території Бєлгородській області почали відбуватися буремні події. Дві організації: легіон “Свобода Росії” і Російський добровольчий корпус, – зайшли на територію регіону і заявили про початок звільнення рф від злочинної влади і диктатури. У Бєлгородщині оголосили режим антитерористичної операції. Станом на 23 травня під контролем легіону і РДК залишаються декілька населених пунктів, представники організацій заявлять, що рухаються вперед.

Тим часом російська влада і пропаганда вже встигли звинуватити Україну і ЗСУ у “диверсіях” на Бєлгородщині. А також назвала це відволіканням від “провалу України у Бахмуті”. І ось, що про це пише український аналітик, учасник руху “Інформаційний спротив”. Він все розкладає по поличках, аргументуючи, зокрема, ситуацію у Бахмуті не можна назвати провалом.

Надаємо його допис “без купюр”.

Чому Бєлгород – це не відволікання від Бахмута – думка аналітика

“Вчора в Білгородській області стався ланцюжок вельми загадкових подій, або, я б навіть сказав, явищ, який російські офіційні особи та пропаганда стали називати ‘відверненням уваги Києвом від ‘провалу’ в Бахмуті…

Провалу? Вони серйозно?

Російська військова машина протягом більше 10 місяців штурмувала маленьке містечко, практично рівня ПГТ і зараз, захопивши практично все місто, за винятком невеликої локації, опинилася в пастці, з якої вихід може бути лише один – ганебна втеча.

У свою чергу, деякі невеликі, мобільні групи змогли просунутися менш ніж за 24 години вглиб території Росії на площу, що становить 1/3 від площі Бахмута, на якій проживає населення, порівнянне з 1/3 від населення українського міста до початку його штурму.

То про яке таке відволікання уваги від ‘провалу’ під Бахмутом говорить російська пропаганда?

Але повернемося до нашого героїчного містечка.

Російські окупанти так і не можуть досі похвалитися фото чи відео на тлі ‘Літака’, а точніше того, що від нього залишилося.

Незмінно, яку добу поспіль, у південно-західній локації міста не можуть взяти під свій контроль те, що більше схоже на сіру зону, але дуже важливу сіру зону. Адже ця ділянка – це вхідні ворота до міста трасою 0504, ,і не контролюючи їх, не контролюєш Ю-З сектор Бахмута.

За межами міста у СОУ є просування як у С-З так і Ю-З секторах.

Просування проходить у районі водосховища у напрямку до Берхівки, а також до Кліщіївки вздовж каналу та від Івановського. Відстань щодня скорочується і не за горами кульмінація цих н.п.

Таким чином, СОУ реалізують послідовно повернення під свій контроль раніше втрачених позицій, що дозволить поступово відрізати Бахмут від логістичних артерій з півдня, півночі і т.д. водночас РОВ у самому місті, як на відкритій долоні для української артилерії.

У російському військовому маргінальному середовищі є такий термін ‘котел’. Якщо професійно підходити до термінології, – це оточення сил ворога і планомірне їх знищення. Але ось у тому й річ, що РВВ у Бахмуті не в оточенні, але в цілому, їх планомірне знищення проходить нон-стоп.

Ви, напевно, вже чули про ‘ефект Бахмута’, коли бойові дії в одному маленькому містечку вплинули на потенціал РОВ по всій зоні БД. Тепер з’являється парадокс Бахмутe, коли війська окупантів, здавалося б, не в оточенні, а складається враження, що це саме так.

Адже повернення контролю над панівними висотами дозволило СОУ відновити вогневий тиск на сектори міста, які були до того менш доступними. Ось окупанти зараз і бігають від руїни до руїни, намагаючись врятуватися від відстрілу, а вийти з міста не можуть…”

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