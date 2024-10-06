На війні загинув чоловік доньки Фаріон

Чоловік доньки Фаріон загинув на війні. Василь Особа стримував окупантів на Сіверському напрямку.

Про загибель коханого Софія Семчишин написала на своїй сторінці у Фейсбуці, передають «Новини України – НСН».

Також про втрату повідомляють побратими Захисника.

У бою з окупантами на Сіверському напрямку загинув український воїн, патріот, наш побратим, боєць Легіону Свободи, мінометник, старший солдат Василь Особа, – написав Олег Тягнибок

Він розповів, що Василь захищав Україну у 4-му батальйоні Сила Свободи Бригади швидкого реагування НГУ «Рубіж» і віддав життя за Державу…

Співчуття батькам, дружині Софійці, Еві і Дмитрику. Ми поруч, дорогі. Тримайтеся. Вічна памʼять і слава Герою! – написав Олег Тягнибок

Загинув чоловік доньки Фаріон

23 липня 2024 року, після вбивства Ірини Фаріон, Василь зворушливо зізнавався у коханні своїй дружині.

В період не простих обставин, наша любов міцніє, загартовується і набирає нових форм. За тих 8 років подружнього життя Бог подарував нам одні скарби а інші – забрав! Дякуємо за кожну мить бути разом! Цінуємо! – написав він у Фейсбуці

А рік тому дружина Софія писала:

Оберігатиму. Любитиму завжди. Пишатимусь та насолоджуватимусь кожною нашою зустріччю. Люблю тебе

І публікувала ці фото.

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