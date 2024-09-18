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Чи правда, що Україна втратила у війні 80 тисяч військових – відповідь оборонного комітету

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Журналіст
Чи правда, що Україна втратила у війні 80 тисяч військових – відповідь оборонного комітету

Видання WSJ з посиланням на власні джерела заявило,  що Україна втратила у війні 80 тисяч військових.

Цю інформацію прокоментували в оборонному комітеті Верховної Ради України.

Чи правда, що Україна втратила у війні 80 тисяч військових

Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки Роман Костенко вважає, що дані The Wall Street Journal про 80 тис. загиблих українських військових на війні з росією є завищеними.

Про це він розповів «Радіо Свобода», передають «Новини України – НСН».

Я думаю, це перебільшені дані. Однозначно. Ті, що є. Саме, якщо ми говоримо про загиблих, ті, що в нас визнані, — заявив посадовець

Роман Костенко

Роман Костенко

Інформацію про 50 тис. загиблих українських бійців Костенко назвав приблизною. Проте, зазначає, що точної інформації про українські втрати він не має.

Він додає, що за 2022 і 2023 роки в Україні було по 19 тис. загиблих військових — мова про офіційні свідоцтва про смерть. Проте, є ще й ті, хто зник безвісти.

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