Чи правда, що Україна втратила у війні 80 тисяч військових – відповідь оборонного комітету

Видання WSJ з посиланням на власні джерела заявило, що Україна втратила у війні 80 тисяч військових.

Цю інформацію прокоментували в оборонному комітеті Верховної Ради України.

Чи правда, що Україна втратила у війні 80 тисяч військових

Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки Роман Костенко вважає, що дані The Wall Street Journal про 80 тис. загиблих українських військових на війні з росією є завищеними.

Про це він розповів «Радіо Свобода», передають «Новини України – НСН».

Я думаю, це перебільшені дані. Однозначно. Ті, що є. Саме, якщо ми говоримо про загиблих, ті, що в нас визнані, — заявив посадовець

Інформацію про 50 тис. загиблих українських бійців Костенко назвав приблизною. Проте, зазначає, що точної інформації про українські втрати він не має.

Він додає, що за 2022 і 2023 роки в Україні було по 19 тис. загиблих військових — мова про офіційні свідоцтва про смерть. Проте, є ще й ті, хто зник безвісти.

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