Меморіал: вбиті росією. Захисник Віталій Собчук, 30 років, Луганщина, листопад

Вбиті росією: Віталій Собчук був родом з Волині. Займався фаєр-шоу, любив слухати рок-музику. Брав участь в АТО/ООС. Під час повномасштабної війни обіймав посаду командира відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки. Батько Захисника також загинув на війні, за місяць до загибелі сина – у жовтні 2022 року…

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Вбиті росією: Захисник Віталій Собчук

Молодший сержант Віталій Собчук загинув 29 листопада 2022 року біля села Червонопопівка на Луганщині. Виконуючи бойове завдання, отримав смертельні поранення внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Воїну назавжди залишилось 30 років.

Віталій був родом з Волині. Жив у місті Луцьк. Закінчив Луцький національний технічний університет за спеціальністю «Приладобудування». Займався фаєр-шоу, любив слухати рок-музику.

Від 26 квітня 2017 року служив за контрактом у 95-ій окремій десантно-штурмовій бригаді ЗСУ. Брав участь в АТО/ООС. Під час повномасштабної війни обіймав посаду командира відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки.

«Віталік був старшим братом по духу для нас, прикладом мужності, стійкості та мудрості. Завжди був одним із перших, хто брався та виконував складні бойові завдання», – зазначив його колега і побратим Валерій

Посмертно військового нагородили медаллю «За військову службу Україні» та орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Поховали Віталія в місті Горохів на Волині.

Батько захисника також загинув на війні у жовтні 2022 року. Залишилися старший брат та вірні побратими

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/