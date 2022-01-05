Не так давно в ЗМІ з’явилася інформація про те, що українців зобов’язали прив’язувати SIM-картки до паспортів і, нібито дали для цього кілька років, прийнявши відповідний закон. Чи так це насправді? На запитання відповів голова підкомітету Верховної Ради цифрової та смартинфраструктуры, електронних комунікацій, кібербезпеки і кіберзахисту Олександр Федієнко.

Жоден закон в Україні не передбачає прив’язку SIM-карток до паспортів, заявив Федієнко в ефірі Громадського радіо, передає NNS з посиланням на НР.

За словами Федієнка, якщо людина хоче прив’язати номер до паспорта, вона, звичайно, може це зробити – таке право у неї є. Але в чинному законодавстві відсутня норма, яка зобов’язує прив’язувати мобільні номера до документів. Федієнко заявив, що інформація в ЗМІ про те, що українці повинні реєструвати SIM-карту за паспортом, не відповідає дійсності. Нардеп радить реєструвати номер за паспортом тим, хто використовує його як фінансовий.

«В даний час громадяни можуть самі обирати: реєструвати свій номер чи ні. Але при цьому у них є можливість користуватися номером знеособлено. Ми вважаємо, що це право не можна забирати», — додали в Офісі ефективного регулювання BRDO.

А як же закон?

Федієнко уточнив, що закон Про електронні комунікації, який набув чинності 1 січня, дійсно прийняли, але він є технічним, в ньому не сказано про обов’язкову реєстрацію номерів.

У той же час Верховна Рада розглядає законопроект № 6183 про IMEI-коди мобільних телефонів, але він не стосується SIM-карт. Документ передбачає, що всі смартфони з унікальними офіційними ідентифікаторами (IMEI-кодами) будуть зареєстровані в єдиній базі. Смартфони, які потрапили в країну контрабандою, не будуть потрапляти в базу, а з 2025 року їм пропонують присвоїти статус заборонених.

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