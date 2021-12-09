В Украине ввели экономический паспорт украинца. Средства можно будет использовать по достижению 18 лет. Какие условия досрочного получения денег

Средства, которые будут накапливаться на балансе экономического паспорта украинца, можно будет использовать только после того, как владелец достигнет 18 лет. Есть лишь одно условие, досрочного получения денег по экономическому паспорту. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

Председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в эфире одного из украинских телеканалов рассказал, в каком случае граждане смогут воспользоваться деньгами, накопленными благодаря программе “Экономический паспорт украинца”, до наступления совершеннолетия.

По инициативе президента Украины Владимира Зеленского граждане страны, которые появились на свет с 2019 года, получат экономический паспорт. На счет паспорта государство в течение 18 лет будет перечислять определенные суммы денег. Когда украинец достигнет совершеннолетия, его экономический паспорт будет состоять из 20 000 евро. Средства можно будет потратить на оплату учебы, покупку жилья или перечислить в негосударственный пенсионный фонд.

“Если случится, что ребенок заболеет болезнью, которая не финансируется в полном объеме из госбюджета, то эти деньги можно взять досрочно”, – уточнил Даниил Гетманцев.

По 10 тысяч долларов до 18 лет: как будет работать экономический паспорт украинца