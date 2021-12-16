В Минцифры объяснили в чем причина сбоев в приложении «Дия»

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, почему происходят сбои в приложении “Дия”

Федоров объяснил, почему приложение Дия иногда не подтягивает нужны документы

Главная причина периодических сбоев в работе мобильного приложения Дия связано с отсутствием единой базы данных, из которой можно подтянуть документы. При такой ситуации профильные ресурсы иногда просто не выдерживают нагрузки и зависают. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Факты.

Об этом в частности рассказал в интервью одному из украинских интернет-изданий вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Вопрос относительно стабильной бесперебойной работы программы Дия для украинцев особенно актуален сегодня, когда вот-вот начнется массовая выплата 1 тыс. гривен за полную вакцинацию от Covid-19.

– На самом деле ничего не сломалось. Почему пропадают документы? Поскольку Дия не сохраняет персональные данные, то каждый раз, когда вы авторизируетесь, из всех реестров подтягиваются документы. Нет одной базы данных, где все хранится. Каждый раз – это новые запросы в реестры, – пояснил министр.

Он отметил, что отечественные реестры создавались много лет. И хотя они постепенно обновляются, система все еще недостаточно стабильна и реестры не выдерживают нагрузки. Как следствие – информация не подтягивается.

– Но это не означает, что документы исчезли, в это время они просто не подтянулись, – успокоил Михаил Федоров.

По его словам, такое шаткое положение в Дия – временное, то есть оно не будет повторяться каждый раз, когда запускается очередной масштабный цифровой проект.

– Мы улучшаем технологии, чтобы реестры лучше взаимодействовали и одновременно запускаем уникальный для всего мира сервис. Поэтому и возникают такие проблемы, – говорит министр.

И добавляет, что нужно выбирать путь: либо продвигаться вперед, пусть и с небольшими сбоями, или стоять на месте и ждать какого-то идеального совершенства системы несколько лет. Но не факт, что дождемся, засомневался министр.

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