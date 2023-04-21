21 квітня уряд заборонив стягувати борги за послуги ЖКГ: кого це стосується

21 квітня уряд заборонив стягувати борги за послуги ЖКГ з деяких категорій громадян. Про це повідомляє на офіційному сайті Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає НСН.

Сьогодні Уряд схвалив розроблену Мінреінтеграції постанову, яка забороняє стягувати із громадян заборгованість за житлово-комунальні послуги, утворену після 24 лютого 2022 року.

Заборона поширюється на території, де ведуться бойові дії або тимчасово окуповані рф, відповідно до Переліку Мінреінтеграції.

Заборона стягувати борги за послуги ЖКГ: кого стосується

Йдеться про осіб, які були змушені покинути свої домівки й евакуювалися у більш безпечні регіони.

Споживачі мають надати постачальнику комунальних послуг або управителю багатоквартирного будинку документи, що підтверджують їх відсутність у будинку.

Це перш за все:

довідка внутрішньо переміщеної особи,

документ про тимчасовий прихисток в іноземній державі

або документи з роботи, щодо лікування, навчання, проходження військової служби.

Крім того, постановою врегульовано питання безперебійного надання житлово-комунальних послуг у приміщеннях державної, комунальної та приватної власності, які використовуються для розміщення внутрішньо переміщених осіб.

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