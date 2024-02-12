Народилася в Німеччині з душею українки: на фронті загинула бойовий медик Діана Вагнер

На фронті загинула бойовий медик Діана Вагнер. З нею прощатимуться 14 лютого у Києві. Вона мріяла жити у вільній і мирній Україні після Перемоги. Але віддала душу й тіло в боротьбі за цю мрію мільйонів.

Про загибель Діани Вагнер, медика батальйону “Карпатська Січ” повідомив голова управління молодіжної політики ВО “Свобода” Руслан Андрійкр, передає НСН. Серце Героїні зупинилося наприкінці січня.

14 лютого, о 12:00, Київ, Михайлівський собор — прощання з бойовим медиком “Карпатська Січ” німкенею — українкою Діаною Вагнер. Ця дівчина була справжня донька свого звитяжного народу. Без вагань вона кидалася на порятунок поранених бійців в найгарячіших ділянках фронту. Абсолютна відданість справі, німецька організованість, сфокусованість в діях та швидкість прийняття рішень на тлі медичної освіченості врятували багато життів українських солдатів, — йдеться у дописі

Побратими Діани пишуть, що вона не була медійною і не прагнула до цього. Її любили й цінували в Україні виключно друзі, побратими та волонтери.

Дівчина виконувала свою роботу на фронті без натяку на позерство та піар в соцмережах. Такі люди чесні з собою, друзями та дивляться в очі Богу наприкінці земного шляху, — зазначають її друзі

На фронті загинула бойовий медик Діана Вагнер

Відомо, що Діана народилася 21 червня 1987 року в Німеччині. Вона любила українську культуру і традиції, вивчала мову, очікувала на отримання українського громадянства. На фронті Діана Вагнер з позивним Snake провела понад два роки.

Ми познайомились в підвалі Вірнопільської школи, просякнутому цвіллю, порохом, пилюкою, цигарковим димом, потом та кров’ю чорної піхоти. Літнього ранку до підвалу зайшла ця тендітна дівчинка вся в окопній грязюці після бойового чергування. Стомлена, але усміхнена, її очі сяяли від щастя… — згадує полеглу побратим Руслан Андрійко.

За його словами, після перемоги Діана мріяла будувати своє життя та майбутнє у суверенній Україні без “русского міра” та єврокомунізму. Це і була її мотивація у цій війні, наголосив Андрійко.

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