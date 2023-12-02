Загроза повторення Фукусіми: у Кабміні прокоментували восьмий блекаут на ЗАЕС

У Кабміні прокоментували черговий блекаут на ЗАЕС, який стався цієї ночі. Про це повідомляє УНІАН, передає НСН.

Потрібна світова реакція на дії окупантів, бо Запорізька АЕС – найбільша станція в Європі, зазначив український міністр енергетики. Стався вже восьмий блекаут на Запорізькій атомній електростанції, а це загроза не тільки для України, але й для країн-сусідів.

Про це міністр енергетики України Герман Галущенко розповів в ефірі телемарафону. Він зазначив, що електропостачання на ЗАЕС відновлено.

Але ключове те, що відбувся черговий – восьмий, блекаут на ЗАЕС. Кожний блекаут це загроза аварії, це ситуація на межі повторення Фукусіми (йдеться про аварію на АЕС в Японії у 2011 році через землетрус, і це була найтяжча ядерна аварія з часів Чорнобильської катастрофи 1986 року, – УНІАН) в Україні, – сказав Галущенко

При цьому він наголосив, що ця ситуація вимагає більш жорсткої реакції на дії Росії на ЗАЕС. За словами Галущенка, масштаби наслідків у разі аварії на АЕС можуть бути великі. Він розповів, що прораховувались можливі наслідки аварії у 2022 році на станції – тоді йшлося про розповсюдження радіації, зокрема, на Крим, на частину наших сусідів, у тому числі Румунію, Туреччину.

А розрахунки цього року показували, що вибух радіації піде більше на західну частину України і на країни, які межують з нами на західному кордоні. Це дуже небезпечна ситуація взагалі, – сказав Галущенко

Чиновник додав, що світ має досвід аварій на АЕС, її небезпечних наслідків. За його словами, треба враховувати, що ЗАЕС є найбільшою в Європі атомною станцією з 6 блоками, і це значно підвищує ризики будь-якого інциденту.

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