Біля острова Зміїний знищено три ворожі катери і півсотні окупантів – ОК Південь (відео)

Поблизу острова Зміїний, який тимчасово захопили війська російської федерації, українські захисники 7 травня ліквідували три ворожі катери та 46 одиниць живої сили окупантів. Про це йдеться у вечірньому зведенні оперативного командування “Південь”, передає NNS.

Знищено російський десантний катер типу “Серна” та два десантно-штурмові катери типу “Раптор”.

“Біля острова Зміїний, який стає вже легендарним плацдармом феєричного зменшення сил і потужностей рашистів, влучними атаками “Байрактарів” знищено десантний катер типу “Серна” із ЗРК “Тор”, 2 десантно-штурмових катери типу “Раптор”, а ще один “Раптор” суттєво ушкоджено. 46 рашистів зі складу екіпажу та десанту відмінусовано від живої сили ворога”, – йдеться у повідомленні.

Наочно про прекрасну роботу наших військових біля острова Змійний: ВІДЕО

Загальні ж втрати окупантів на південному напрямку за минулу добу (7 травня) складають 80 окупантів та 10 одиниць техніки, враховуючи перелічений катерний склад, зенітно-ракетний комплекс “Тор”, збитий над Одещиною ударний безпілотник-розвідник “Форпост”, бойову машину десанту та 3 гаубиці.

ЗСУ за допомогою «Байрактар» підбили ворожий катер біля острову Зміїний (відео)

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