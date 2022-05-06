Біля острова Зміїний горить ще один російський корабель – ЗМІ

У Чорному морі біля острова Зміїний горить російський фрегат Адмірал Макаров, повідомляє NNS, посилаючись на ряд ЗМІ.

Так, за даними одеського видання Думська по кораблю завдали удару українською протикорабельною ракетою Нептун.

Таку ж інформацію озвучив народний депутат Олексій Гончаренко.

Адмірал Макаров увели в дію у 2017 році. Він оснащений сучасними засобами ППО та озброєний крилатими ракетами Калібр.

Журналісти зазначають, що фрегат сильно пошкоджений, але лишається на плаву.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що у Чорному морі поблизу острова Зміїний горить російський фрегат проекту 11356Р типу Буревісник.

6 травня над цим районом Чорного моря кружляє ворожа авіація. На допомогу кораблю із тимчасово окупованого Криму вийшли рятувальні судна.

У зведенні Генерального штабу ЗСУ про втрати РФ за минулу добу без подробиць повідомлялося про знищення одного російського корабля чи катера. Більш конкретної офіційної інформації поки що немає.

Автор фрази про російський військовий корабель повернувся додому (відео)

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