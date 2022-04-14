Як український «Нептун» потопив російський воєнний корабль «Москва» – всі деталі

Увечері 13 квітня в український інфопростір увірвалася новина про те, що двома ракетами був уражений флагман ворожого флоту у Чорному морі – крейсер «Москва». Ця новина «зробила день» для багатьох, адже кожна, навіть маленька, перемога над ворогом наближає велику Перемогу. А ураження крейсера – це таки суттєве досягнення. Як український «Нептун» потопив російську «Москву», у перший день війни відправлену українським захисником Зміїного у відомому всім напрямку, NNS розповість, посилаючись на «Еспресо», де оприлюднено статтю Марини Данилюк-Ярмолаєвої.

Отже, російський крейсер “Москва”, який герої з острова Зміїний відправили “на**й”— нарешті пішов за адресою. Годує крабів на дні Чорного моря.

Далі – стаття автора «без купюр».

Українські крилаті ракети “Нептун” завдали учора увечері руйнівного удару по флагману російського Чорноморського флоту. Тому самому кораблю, який послали у відомому напрямку захисники острова Зміїний – і от воно збулося.

За іронією долі, будували цей корабель-вбивцю на Миколаївському судноремонтному заводі, нині ж миколаївські хлопці із 406-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова його і потопили.

Як повідомили авторці цієї статті джерела серед військових, наші спеціалісти уже пускали ракети по “Москві” на початку війни, але тоді окупанти їх збили і російський крейсер від люті пустив кілька зарядів по мирних містах Півдня. “Тому наші хлопці ракети берегли і хотіли, щоб удруге було дуже точно. Економні”, — пояснив співрозмовник.

Пізніше співробітник ДК “Укроборонпром” Олег Болдирєв в коментарі порталу “Мілітарний” підтвердив, що крейсер таки “утонул”. І що це справді була наша українська розробка КБ “Луч” — наші рідні “Нептуни”.

“Сьогодні стріляли одразу двома ракетами, не заощаджуючи, щоб подолати протидію, зокрема, і російського АК-630. 630-й – це шестиствольна скорострільна гармата, яка повинна збивати ракети, що підлітають. Сьогодні гармата проїбала, тож долетіли й довбали обидві наші “дівчинки”, — сказав Болдирєв.

“Плавучість крейсера була ускладнена морськими погодними умовами. В результаті всіх сукупних факторів, за попередньою інформацією, і, на превеликий жаль, крейсер приєднався до підводного супутникового угруповання “Роскомоса”, — додав спеціаліст “Укроборонпрому”. За їхньою ж інформацією, ракетний удар був в лівий борт. Перед тим увагу корабля відволікав український БПЛА Bayraktar TB2.

Прекрасна операція — можна без зайвої скромності сказати, що події в ніч 14 квітня на Чорному морі увійдуть в світові підручники військово-морської історії як найуспішніша морська операція з часів затоплення аргентинського крейсеру “Генерал Бельграно” британським підводним човном у 1982 році. Особливо приємно, що це зробили саме наші дві українські ракети “Нептун”, про які рашисти три роки тому говорили, що це нікому не потрібний ширпотреб і взагалі нашому флоту “аналогов нет”.

Нині ж росіяни скромно мовчать про втрату флагмана Чорноморського флоту. І в офіційних повідомленнях, де підтверджують, що “Москви” уже нема — скромно мовчать, чому ж вона затонула. В офіційних повідомленнях рашистських ЗМІ є виключно версія про здетоновані боєприпаси. Бояться говорити правду, що не так уже “потерь нет”.

Що дає нам, країні у війні, з практичної точки зору втрата флагмана ворожого флоту? По-перше, відчутно зменшить можливості росіqського Чорноморського флоту. Мінус крейсер “Москва” — мінус 16 крилатих ракет.

З морального боку питання – ця втрата добре деморалізує російських моряків, які упивалися своєю безкарністю, обстрілюючи ракетами українські міста. Точна кількість загиблих невідома — їх могло бути кілька сотень. Ось яка хроніка подій була зафіксована турецькою та румунською стороною уночі:

МО РФ заявило про пожежу і подальший вибух боєзапасу на крейсері “Москва”. У відомстві кажуть про пожежу на крейсері. Причини пожежі встановлюються.

05 З крейсера “Москва” було передано сигнал SOS (джерело: міжнародний морський форум)

14 Внаслідок пожежі та вибуху крейсер “Москва” перекинувся на лівий борт.

01:47 На крейсері “Москва” повністю зникло електроживлення. Все погано.

02:07 У Туреччині стверджують, що на 99,99 відсотків протягом години “Москва” може затонути (54 моряки з крейсера були врятовані турецьким судном).

02:48 У Туреччині та Румунії заявляють про те, що крейсер “Москва” затонув.

То ж скільки б російських окупантів нині не стали кормом для наших чорноморських риб, кейс із крейсером “Москва” — то є тріумф української зброї – всі гроші, вкладені в розробку “Нептунів” упродовж багатьох років окупилися за одну ніч. І велике щастя, що російській розвідці не допоміг навіть сирійський м‘ясник Алєксандр Дворніков — він просто пропустив момент, коли наші ракетні комплекси стали на озброєння в ЗСУ.

Звісно, ця перемога не означає, що росіяни перестануть обстрілювати наші міста ракетами. Плаваючих бляшанок у них ще вистачає. А от із комплектуючими для нових ракет через санкції уже є біда. Пам’ятаєте, недавні обстріли Львова гіперзвуковими ракетами “Кинджал” з Каспійського моря? Так от, Росія більше не зможе їх виробляти, оскільки нині їхні виробники фактично позбавляються доступу до ключових елементів, які необхідні для модернізації та виробництва сучасного озброєння.

На цьому тлі — хочеться висловити глибоку подяку КБ “Луч” і всім причетним, хто відроджував нашу ракетну програму у 2014-2019 роках. Як показав час — наші “Нептуни”, “Вільхи”, “Сапсани” є найкращим гарантом безпеки України від двох божевільних сусідів. Тому краще вкладатися у них, а не в дизель, електрику та бітум із Росії та Білорусі. “Нептун: показав, що прекрасно працює, хто і як би у недалекому минулому не сварив головного натхненника цієї затії Олександра Турчинова.

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