ЗСУ за допомогою «Байрактар» підбили ворожий катер біля острову Зміїний (відео)

ЗСУ завдали новий удар по військово-морським силам росії. І нову – біля острову Зміїний, який вже стає магічним місцем. У Чорному морі наші військові підбили ворожий катер. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Оперативне командування Південь і на речника Одеської ОВА.

Українські військовослужбовці показали роботу турецьких ударних безпілотників по позиціям російських окупантів на захопленому острові.

«Наполегливість рашистів, з якою вони реалізують запрошення «Ласкаво просимо до пекла!», вражає», – йдеться у повідомленні.

Так, за допомогою дронів «Байрактар» українські військові підбили катер малий десантний катер типу «Серна», а також завдали удару по ангару, де знаходилися самі окупанти та боєприпаси.

«Чорнобаївка вже стала легендарною жаровнею для орків… Зміїний – не просто новий захоплюючий серіал, що йде на рекорд за кількістю та масштабами! Він був одним із знакових об’єктів на початку цього вторгнення, він став символом міцної скелі нашої непохитності та руйнування завзятих зусиль ворога», – зазначили у командуванні.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук оприлюднив відео знищення «Серни».

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