Безробітним в Україні пропонують 100 тисяч гривень: як отримати

У січні 2022 року почала діяти державна програма «Рука допомоги», у рамках якої безробітним в Україні пропонують 100 тисяч гривень, нагадує NNS.

Безробітні в Україні з січня 2022 року можуть претендувати на значну фінансову допомогу від держави. Згідно з програмою “Рука допомоги”, кожному, хто звернеться, нададуть безпроцентну матеріальну допомогу, сумою близько 97,5 тисяч гривень (15 мінімальних зарплат).

Ці гроші можна використовувати тільки на оплату рахунків, а також на покупку обладнання та матеріалів для своєї справи. Повернути гроші можна упродовж трьох років.

Сума, яку доведеться повернути, скорочується на стільки, скільки податків виплатило державі підприємство за три роки. Також віднімаються гроші за єдиний соціальний внесок.

У якому випадку гроші можна не повертати

Якщо бізнесмен візьме на роботу двох осіб, яких йому рекомендує Центр зайнятості, позичені гроші можна не повертати.

Як уточнює Міністерство соціальної політики, на реалізацію цієї програми у державному бюджеті на 2022 рік закладено 100 мільйонів гривень, тобто отримати допомогу можуть 1000 осіб.

Як отримати гроші

Щоб отримати допомогу, слід звернутися до Центру зайнятості за місцем проживання.

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