Українцям готові платити від 100 тисяч гривень на місяць: де можна заробити

В Україні є вакансії, за якими навіть тут, у нашій країні, можна заробити цілком непогані гроші. Деяким спеціалістам готові платити 100 тисяч гривень і вище.

Зокрема, таку платню обіцяють інформаційному директору – фахівцеві, який відповідає за роботу інформаційної системи на виробництві.

Про це NNS дізнався з повідомлення today.ua.

Загалом же середня зарплата, яку пропонують київські роботодавці, становить 17 500 гривень. Водночас, наприклад, у Запоріжжі розмір середньої зарплати набагато нижчий – 12 500 гривень. А найменше платять жителям Буковини: у Чернівецькій області середня зарплата становить лише 11 тисяч гривень.

Хто в Україні заробляє найменше – ринок вакансій

Такі дані взяті з популярного порталу пошуку роботи work.ua. Та водночас є в Україні немало вакансій, на яких пропонують значно вищі зарплати.

Рейтинг найпривабливіших пропозицій по зарплаті виглядає так:

інформаційний директор – 100 тисяч гривень;

програміст мовою C++ – 65 тисяч гривень;

програміст на Ruby on Rails – 62 тисячі гривень;

розробник на мові Java – 60 тисяч гривень;

Full stack програміст – 50 тисяч гривень;

розробник мобільних додатків – 50 тисяч гривень;

керівник IT-відділу – 50 тисяч гривень.

Звісно, зарплата залежить не лише від спеціальності і посади фахівця, а також від компанії, яка запрошує його на роботу, і міста, в якому пропонується вакансія. Зазвичай чим більше місто, тим кращі в ньому зарплати.

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Великий, якщо не вирішальний, вплив на рівень зарплати має також економічна ситуація в країні. А ще, наприклад, програмісти можуть віддалено працювати на будь-яку країну світу. Отже й зарплата їхня може бути значно вищою за ту, що платять решті українців.

Крім спеціалістів із галузі IT, нині в Україні є також великий попит на автослюсарів, продавців і барист. Їм готові платити до 30 тисяч. Але то, звісно, лише у столиці. В регіонах пропозиція значно скромніша.