В Україні різко зросла кількість пропозицій щодо сезонної роботи. Робота, яку пропонують, здебільшого – зі сфери обслуговування

Роботодавці шукають продавців ялинок, охоронців і кухарів. Зарплата за вакансіями різна, проте на деяких можна отримувати до 800 гривень на день. Про те, хто зараз найбільш затребуваний на сезонному ринку праці, розповіла керівник відділу роботи з партнерами Jooble Олена Кірільєвніна. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Сезонна робота має власну специфіку. Там переважно платять не помісячно і навіть не за підсумками тижня, а щодня.

“Такий формат співпраці влаштовує роботодавців, адже специфіка роботи іноді змушує їх швидко знаходити людей та справлятися з плинністю кадрів. Працівникам, з їхнього боку, щоденна оплата теж зручна – у багатьох людей, які влаштовуються на такі роботи, немає значної фінансової подушки”, – каже спеціалістка.

Найсезонніша з усіх сезонних робіт, якщо можна так сказати – продавець ялинок, а також охоронець на точку продажу ялинок. Продавець працює вдень, охоронець заступає на вахту проти ночі. Якщо зарплата продавця здебільшого залежить від виторгу, то охоронець отримує фіксовану нічну ставку. У нього зарплата за ніч складає близько 500 гривень.

Ще краще можуть заробити кухарі, що варять глінтвейн. Зараз саме сезон на цей напій. Його продають у різних локаціях: на новорічних ярмарках, у місцях відпочинку та розваг. Запашний міцний і гарячий напій іде на ура. І зараз якраз на нього бум. Тому на продажі глінтвейну можна дуже непогано заробити, ну і, звичайно, на його приготуванні також. Кухарям за таку роботу готові платити по 700-800 гривень на день.

Звичайно, найбільше таких вакансій відкрито в Києві та інших великих містах. Чим менше місто, тим менше шансів знайти таку вигідну сезонну роботу, і тим нижчими будуть пропозиції по зарплаті.

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