Безпеку ЗАЕС може гарантувати лише міжнародний військовий контингент – євродепутат

Реальну безпеку ЗАЕС може гарантувати міжнародний військовий контингент. Так вважає Андрюс Кубілюс – депутат Європарламенту (фракція ЄНП) та колишній прем’єр-міністр Литви, передає НСН, посилаючись на Ліга.Новини.

Для реальної гарантії безпеки на ЗАЕС потрібно позбавити росію контролю над станцією та ввести туди міжнародний контингент – заявив Андрюс Кубілюс

Є лише один спосіб, як можна встановити безпеку на електростанції. Якщо ЗАЕС будуть захищати міжнародні війська. Неважливо, чи миротворча місія ООН, чи НАТО. Але тільки в такому випадку можна реалістично забезпечити безпеку, – зазначив європарламентар, додавши, що це єдиний шлях змінити ситуацію

За словами євродепутата, західній спільноті треба усвідомити, з якою небезпекою вони та Україна зіткнулися.

Ми можемо робити різкі заяви проти політики Путіна, проти можливих провокацій тощо. Але нічого з цього не змінить ситуацію. Так, ідея з міжнародним контингентом – теоретична, але це те, про що ми маємо голосно говорити. І зараз я користуюся нагодою, щоб підняти саме цю тему, – підсумував Кубілюс

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