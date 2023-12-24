Що відбувається на кордоні з Польщею на зимові свята у 2023 році, повідомляє кореспондент НСН

На пунктах пропуску величезні скупчення автомобільного транспорту з українцями – зокрема, рейсових пасажирських автобусів.

Особливо складна ситуація останніми днями у пунктах перетину кордону біля Рава-Руської і Краківця, де скупчуються по 40 і більше автобусів. При цьому кордон перетинає в середньому тільки один автобус на годину.

Автобуси стоять на кордоні по 20 і більше годин. Можна виїхати, наприклад, зі Львова, рейсом відправленням о 6 ранку, о 10, о 14 або о 17, а потім зустрітися всім разом на кордоні. Один за одним стоять у черзі автобуси з Дніпра, Запоріжжя, Херсона, Львова тощо. Пасажири з “хвоста” черги відчайдушно намагаються знайти місця у тих автобусах, які попереду. При цьому платять фактично ще одну вартість квитка, а то і більше. Але люди радіють, якщо вдасться знайти можливість перетнути кордон раніше. Багато хто з них їде до Варшави, аби скористатися послугами тамтешнього аеропорту. І мають на руках квитки на літак. Які через затримки на кордоні можуть просто “згоріти”. “Згоряють” також гроші, сплачені за бронювання житла. Зриваються заплановані зустрічі, якщо поїздка ділова.

Черги зараз не тільки на виїзд з України, а і на в’їзд

В салонах переважно жінки з дітьми. Люди скаржаться на неможливість нормально сходити в туалет, погодувати малечу. Можна бачити черги із сотень людей, які стоять на вулиці під снігом до єдиної працюючої вбиральні на заправці.

Точну причину, чому склалася така ситуація на зимові свята у 2023 році, назвати складно. Вірогідно тут спрацювали декілька факторів: і блокада кордону (хоч польські протестувальники і стверджують, що не заважають проїзду пасажирського транспорту, але це не зовсім так), більш ретельні перевірки з обох сторін, і велика кількість бажаючих українців потрапити з Європи додому на свята. Або навпаки – відсвяткувати Різдво і Новий Рік в ЄС – зі своїми родичами, які живуть тут у якості біженців.

До речі, якщо у минулому році можна було легко приїхати з ЄС до України на свята практично звідусіль, то у цьому деякі країни вже почали вводити обмеження для біженців. І вимагати обгрунтування для поїздок додому. Тож поїхати, аби “просто “відсвяткувати”, тепер не вийде. І рідні, які залишилися в Україні, рушають до тих, хто виїхав, а не навпаки, як було минулого року.

А ось такий обурливий випадок стався на кордоні в районі пункту пропуску Дорогуськ-Яготин. Тут автомобіль з польськими номерами наїхав прямо на людей. Про це повідомляють львівські телеграм-канали і публікують відео.

Зазначається, що поляк їхав та показував українцям середній палець. Причина такої його поведінки невідома.

Наші хлопці стали перед машиною, вимагаючи вибачень, але той просто наїхав на них та втік.

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