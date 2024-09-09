Повітряна атака в ніч на 9 вересня: сталися пожежі – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака в ніч на 9 вересня. Росіяни запускали по Україні ракети і «Шахеди». ППО працювала у чотирьох областях.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 9 вересня 2024 року противник атакував трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської обл. – рф. та окупованої Донеччини та 8-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (район пусків: Курськ – рф).

В результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 6 ударних БпЛА типу «Shahed».

Два ворожі безпілотники локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ). Також, внаслідок активної протидії, одна із ракет Х-59/69 не досягла своєї цілі.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях.

Повітряна атака в ніч на 9 вересня: ситуація в регіонах

Київщина

Київ

Відбулася пʼята повітряна атака на Київ з початку вересня. Цієї ночі російська армія знову застосувала ударні БпЛА, попередньо на кшталт «Shahed», запущені з території курської області. На Київ баражуючі боєприпаси заходили після опівночі, кількома хвилями.

Повітряна тривога у столиці тривала понад годину. Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені на підступах до столиці.

Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих.

Київська область

Вночі Київщина була атакована ворожими ударними дронами.

В регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі.

Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Потерпілих серед населення немає.

В двох районах області внаслідок падіння уламків збитих цілей поза межами населених пунктів сталися загорання травʼяного настилу та лісової підстилки. Пожежі ліквідовані.

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки.

Дніпропетровщина

Бійці ПвК «Схід» знищили над Дніпропетровщиною 2️ крилаті ракети. За даними Дніпро ОВА, гучно було у Павлограді. Про руйнування та постраждалих не повідомляється.

Зранку ж приземлили розвідувальний безпілотник.

Черкащина

У Черкаській області у ніч проти 9 вересня захисники неба збили російський безпілотник “Шахед”.

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Начальник ОВА вказав, що ніч для Черкащини минула з тривогою у понад 3,5 год.

У цей час наші оборонці знищили ворожий БпЛА. Через падіння уламків загорілась суха рослинність. Пожежу оперативно ліквідували, – написав Табурець

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