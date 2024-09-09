Повітряна атака в ніч на 9 вересня: сталися пожежі – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака в ніч на 9 вересня. Росіяни запускали по Україні ракети і «Шахеди». ППО працювала у чотирьох областях.
«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.
Інформація від Повітряних сил
У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 9 вересня 2024 року противник атакував трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської обл. – рф. та окупованої Донеччини та 8-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (район пусків: Курськ – рф).
В результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 6 ударних БпЛА типу «Shahed».
Два ворожі безпілотники локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ). Також, внаслідок активної протидії, одна із ракет Х-59/69 не досягла своєї цілі.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях.
Повітряна атака в ніч на 9 вересня: ситуація в регіонах
Київщина
Київ
Відбулася пʼята повітряна атака на Київ з початку вересня. Цієї ночі російська армія знову застосувала ударні БпЛА, попередньо на кшталт «Shahed», запущені з території курської області. На Київ баражуючі боєприпаси заходили після опівночі, кількома хвилями.
Повітряна тривога у столиці тривала понад годину. Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені на підступах до столиці.
Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих.
Київська область
Вночі Київщина була атакована ворожими ударними дронами.
В регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі.
Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Потерпілих серед населення немає.
В двох районах області внаслідок падіння уламків збитих цілей поза межами населених пунктів сталися загорання травʼяного настилу та лісової підстилки. Пожежі ліквідовані.
Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки.
Дніпропетровщина
Бійці ПвК «Схід» знищили над Дніпропетровщиною 2️ крилаті ракети. За даними Дніпро ОВА, гучно було у Павлограді. Про руйнування та постраждалих не повідомляється.
Зранку ж приземлили розвідувальний безпілотник.
Черкащина
У Черкаській області у ніч проти 9 вересня захисники неба збили російський безпілотник “Шахед”.
Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Начальник ОВА вказав, що ніч для Черкащини минула з тривогою у понад 3,5 год.
У цей час наші оборонці знищили ворожий БпЛА. Через падіння уламків загорілась суха рослинність. Пожежу оперативно ліквідували, – написав Табурець
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