Повітряна атака в ніч на 25 січня: дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі – все, що відомо (фото, відео)

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака в ніч на 25 січня. Росія запускала ударні дрони. НСН розповість все, що відомо на даний момент.

Інформація від Повітряних Сил

У Повітряних Силах повідомляють, що в ніч на 25 січня 2024 року противник завдав удару 14-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з району Приморсько-Ахтарськ – рф. та мис Чауда – Крим, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської обл. – рф. у напрямку Харкова та однією – з окупованої Донеччини.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті бойової роботи знищено 11 «шахедів» у межах Одеської та Миколаївської областей.

Повітряна атака в ніч на 25 січня: ситуація в регіонах

Одеська область

Російські терористи двічі атакували Одесу ударними дронами цієї ночі, – повідомляють в ОВА.

Незважаючи на результативну і плідну роботу ППО із відбиття ворожих атак, на жаль, в Одесі є влучання в промисловий об’єкт, пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури.

Попередньо відомо про двох постраждалих. Інформація уточнюється.

Понад 80 рятувальників одночасно працювали за різними адресами, приборкували вогонь, розбирали завали, психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям.

Внаслідок вечірньої атаки шахедами в Хаджибейському районі Одеси понівечена житлова багатоповерхівка, а також вигоріли складські приміщення.

Пожежу в новобудові приборкано. Як зазначив мер Одеси Геннадій Труханов, на верхніх поверхах пошкоджено міжповерхове перекриття, ступень пошкодження тримальних конструкцій визначатимуть фахівці.

Також Геннадій Труханов повідомив, що один постраждалий доставлений в міську лікарню з опіками, перебуває в стані середньої тяжкості. Інший – отримав забій при падінні, надана медична допомога, від госпіталізації відмовився.

На відео – момент влучання дрона.

На фото наслідки ударів по Одесі.

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