Повітряна атака в ніч на 2 лютого: удар спрямували по критичній інфраструктурі Дніпропетровщини – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака в ніч на 2 лютого. Удар було спрямовано, зокрема, по критичній інфраструктурі Дніпропетровщини. НСН розповість все, що відомо на цей момент.

Окупанти атакували Україну вночі кількома хвилями «Шахедів». У Повітряних силах повідомили про загрозу близько о 19:40 для південних областей, але згодом тривогу скасували. Втім вже о 22:30 тривога знову почала ширитися країною через нову загрозу атаки безпілотниками.

Під атакою опинилися південні та центральні регіони. Згідно з повідомленнями, “Шахеди” загрожували Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областям.

Інформація від Повітряних Сил

У Повітряних Силах повідомляють, що у ніч на 2 лютого 2024 року противник атакував 24-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з напрямків: Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – Крим. Зокрема удар було спрямовано по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

Загалом, силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 11 ворожих БпЛА у межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей.

Крім того, щонайменше сім ударних безпілотників не досягли своїх цілей і локаційно втрачені.

Повітряна атака в ніч на 2 лютого – ситуація в регіонах

Дніпропетровська область

На жаль, без наслідків не минулося на Дніпропетровщині. Є пошкодження на одній з підстанцій НЕК “Укренерго” – у місті Кривий Ріг знеструмлені побутові та промислові споживачі.

В Укренерго додали, що фахівці разом з рятувальниками вже оглянули обладнання, аби почати аварійно-відновлювальні роботи.

Як повідомив начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, три БпЛА збито силами ПвК “Схід” на криворізькому напрямку. Але, на жаль, стався удар по критичній інфраструктурі Кривого Рогу.

Внаслідок ворожої атаки без електрики залишилося близько 100 тисяч абонентів Саксаганського, Довгинцівського та Покровського районів міста, у тому числі – частина лікарень, садків та шкіл міста, лінія швидкісного трамвая, міського трамвая та тролейбус.

Для усунення наслідків було оперативно задіяно всі служби Кривого Рогу. Котельні КП «Тепломережа» та лікарні були одразу переведені на роботу від генераторів.

Станом на 07.00 вдалося відновити подачу електрики 60 тисячам абонентів, усі лікарні – з електроенергією. Відновив роботу тролейбус та міський трамвай. Швидкісний трамвай поки що не працює. Котельня «Теплоцентралі» №2 також знеструмлена.

На 2-х шахтах було заблоковано 113 шахтарів, організовано рятувальну операцію, на даний момент в одній шахті залишилося 19 шахтарів.

У ДТЕК повідомили, що 10,5 тисяч родин знову зі світлом після нічного обстрілу станом на 09:00.

Роботи щодо відновлення подачі електроенергії продовжуються.

Кіровоградська область

У ніч на 2 лютого відбулася масована дронова атака на Кіровоградщину та сусідні області.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

З його слів, відпрацювала ППО у місті Кропивницькому та Кропивницькому районі. Попередньо – без постраждалих.

В Силах оброни півдня розповіли, що в Кіровоградській області знищили 2 безпілотники. На жаль, ворогу вдалось поцілити в інфраструктурний об’єкт на Кіровоградщині.

Херсонська область

Уночі на Херсонщині знищили 2 ворожих дрони-камікадзе. Про це повідомили у Силах оборони півдня.

Харківська область

За інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, вночі у Ізюмському районі зафіксоване влучання ворожого безпілотника. Попередньо — без постраждалих.

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