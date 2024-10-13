Масована повітряна атака в ніч на 13 жовтня: ракетні удари і майже 70 «Шахедів» – що відомо

Ворогом була здійснена чергова масована повітряна атака в ніч на 13 жовтня. Росіяни запускали по Україні ракети і десятки «Шахедів».

«Новини України – НСН» розповідають, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Масована повітряна атака в ніч на 13 жовтня: інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 13 жовтня 2024 року ворог задав удару по Полтавщині та Одещині двома балістичними ракетами Іскандер-М із Курської області – рф. та ТОТ Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині із повітряного простору Курської обл., а також 68-ма ударними БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел – рф.)

До відбиття нападу залучались зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 31 ворожий БпЛА в Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях.

36 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.

Один БпЛА – в повітрі. Бойова робота триває!

Ситуація в регіонах

Київщина

У Київській області за ніч двічі оголошували повітряну тривогу. Вона тривала понад 10 годин.

У регіоні працювала ППО, влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не було. Проте у двох районах внаслідок падіння уламків пошкоджено три приватні будинки.

Черкащина

Під час повітряної тривоги вночі 13 жовтня в небі над Черкаською областю знищили 12 ворожих БпЛА. Є пошкодження домоволодінь.

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

“За попередньою інформацією силами мобільних вогневих груп і завдяки РЕБ-протидії в межах нашої області знищили 12 БпЛА. На Золотоніщині через падіння уламків пошкоджено кілька домоволодінь. У решті випадків – без наслідків”, – розповів Ігор Табурець

Він додав, що в обласному центрі цієї ночі сталась пожежа на складі з будівельними матеріалами. Її ліквідували. Нині фахівці з’ясовують причини.

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