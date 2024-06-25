ATACMS по Кримському мосту – в ISW оцінили ідею Буданова

З 18 км Кримського мосту щонайменше 13 км знаходяться в територіальних водах України. Враховуючи дозвіл США на використання ракет ATACMS на території України, ЗСУ могли б технічно нанести удар цими ракетами хоча б по частині Кримському мосту, якщо не по всій конструкції.

Про це пише у своєму зведенні Інститут вивчення війни, коментуючи нову заяву Кирила Буданова, очільника Головного управління розвідки України.

В інтерв’ю The Philadelphia Inquire Буданов заявив, що далекобійні ATACMS (дальність до 300 км) зможуть повністю зруйнувати незаконно побудований росіянами Кримський міст. На думку Буданова, ті, хто стверджує, що ATACMS недостатньо потужні, щоб знищити незаконно збудований міст, помиляються.

«Вони повинні читати технічні посібники. Питання тільки в їхній кількості, але, в принципі, ці ракети дозволять нам виконати таку місію», — зазначив керівник ГУР.

Реагуючи на цю оцінку Буданова, аналітики ISW нагадують про чинний дозвіл США щодо використання американської зброї будь-де на українській території, окупованої Росією. Такий дозвіл, ймовірно, включає і використання ATACMS великої дальності для удару по частині Керченського мосту в межах міжнародно визнаних сухопутних і морських кордонів України, вважають в ISW.

За оцінкою Інституту, принаймні 13 км [з 18,1 км] Керченського мосту, який російська влада протиправно побудувала без згоди України після незаконної окупації Росією Криму в 2014 році, знаходяться в межах міжнародно визнаних територіальних вод України.

Отже, технічно Збройні сили України дійсно можуть завдати удару «принаймні по частині мосту, якщо не по всьому», пишуть фахівці ISW. 24 червня речник Пентагону Чарлі Дітц також заявив, що Україна ухвалює власні рішення щодо вибору цілей і здійснює власні військові операції.

А ще у 2018 році тодішній представник Держдепартаменту США Гізер Науерт заявила, що США засуджують дії Росії щодо будівництва та відкриття мосту через Керченську протоку, оскільки міст «служить нагадуванням про постійну готовність Росії порушувати міжнародне право» та є спробою Росії «зміцнити своє незаконне захоплення та окупацію Криму».

Фахівці ISW також підкреслюють, що російські військові продовжують використовувати наземні лінії комунікацій в окупованому Криму для транспортування військового персоналу, зброї, техніки та палива з Росії на лінії фронту в Україні, а також посилили свою ППО в Криму для прикриття окупованого півдня України.

Водночас українські офіційні особи, зокрема речник ВМС України Дмитро Плетенчук, нещодавно заявили, що російські війська скоротили обсяги своєї військової логістики через Керченський міст — ймовірно, через спроби налагодити логістичні лінії, що з’єднують материкову Росію та окупований Крим через частково окуповані Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

Однак Кримський міст через Керченську протоку ймовірно, й досі залишається важливим об’єктом для збереження російської окупації Криму, наголошують в ISW. Тож гіпотетичні удари України по Кримському мосту могли б розірвати важливі лінії логістики та комунікацій для російських сил, що базуються в окупованому Криму. Ймовірно, знищення мосту ускладнило б їхнє базування на півострові та здатність підтримувати окупацію. Крім того, руйнування мосту змусило б російських військових покладатися на довгий наземний маршрут уздовж північного узбережжя Азовського моря та посилило б уразливість цього шляху для українських сил, наголошують аналітики.

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