Amazon готується вийти на ринок України. З поштовою службою США (USPS) планує украсти угоду Укрпошта. Це дасть змогу українському оператору здійснювати доставку товарів з Amazon та інших американських маркетплейсів в Україну.

Про таке заявив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський у інтервʼю Інтерфакс-Україна, передають «Новини України – НСН».

Amazon готується вийти на ринок України: коли це може статися

За словами Смілянського, угода може запрацювати вже з 2025 року — домовленості планують досягти до 1 січня.

Після підписання угоди товари з Amazon будуть доставлятися в Україну через Велику Британію. Очікується, що доставка з Лондона займатиме лише один день.

Крім того, тривають переговори з британською поштовою службою Royal Mail щодо зниження тарифів для українських споживачів.

За підсумками 2024 року «Укрпошта» планує збільшити кількість відправлених посилок на 50%, розповідав Смілянський в ефірі ютуб-проєкту Forbes Ukraine «Business Breakfast з Володимиром Федоріним». Торік кількість відправлених посилок виросла на 40%, також на 40% зросла кількість грошових переказів.

За 2023 рік «Укрпошта» отримала понад 215 000 відправлень міжнародної експрес-доставки (EMS) і відправила за кордон своїм партнерам понад 130 000 посилок. Надіслати «Укрпоштою» EMS-відправлення можна у більш ніж 130 країн світу із 27 000 точок обслуговування.

«Укрпошта» закінчила 2023 рік із чистим доходом від реалізації товарів і послуг у сумі 11,9 млрд грн, що на 19% більше проти показника 2022-го. Після падіння у перший рік війни «Укрпошта» повернулася до зростання. Очікується, що у 2024 році дохід збільшиться до 14,1 млрд грн. Для порівняння: у довоєнному 2021-му дохід «Укрпошти» становив 11,1 млрд грн, у 2022 році знизився до 10 млрд грн.

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