Грошей на соціальну підтримку у 2025 році планують менше, але виплати обіцяють зберегти – що відомо

Грошей на соціальну підтримку у 2025 році планують менше, ніж у 2024-му, але основні виплати соціально незахищеним українцям обіцяють зберегти.

Детально про соціальний бюджет на 2025 рік розповіли у Мінсоцполітики.

Тут зазначають, що кабінет Міністрів вніс проєкт Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік» до Верховної Ради.

Першочергово держава спрямовує кошти на фінансування видатків на безпеку і оборону, проте, на жаль, кількість громадян, які в різний спосіб страждають внаслідок повномасштабного вторгнення, постійно зростає.

Грошей на соціальну підтримку у 2025 році планують менше

Відповідно до проєкту бюджету, поданого до ВРУ до першого читання, сукупні видатки на програми соціальної підтримки у 2025 р. складуть 419,2 млрд грн. Це дещо менше, ніж заплановано державним бюджетом на 2024 р.

Проте держава надасть фінансову підтримку, необхідні виплати і послуги всім громадянам, які цього потребують. А соціальні виплати і допомоги буде профінансовано належним чином, – запевняють у Мінсоцполітики

І кажуть, що продовжать працювати над пошуком ресурсів, у тому числі – за рахунок міжнародних партнерів, для підтримки українців з найбільш вразливих категорій.

Головні цифри соціального бюджету-2025

Держбюджет-2025 передбачає продовження реформ системи соціальної підтримки, які були розпочаті у попередні роки.

Так, серед пріоритетів соціального бюджету-2025 будуть:

Пріоритет 1: Захист українців від ризику бідності

На підтримку малозабезпечених родин у 2025 р. планується спрямувати 19,7 млрд грн. Хоча це на 0,5 млрд грн менше, ніж було заплановано у бюджеті на 2024 р, таке зниження зумовлено нижчою, ніж очікувалось, кількістю отримувачів допомоги протягом 2024 року. Відповідно видатків в сумі 19,7 млрд грн у 2025 році вистачить для того, аби захистити найбільш вразливі малозабезпечені родини.

За пропозицією Мінсоцполітики передбачено підвищення рівня забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям на 5% (для працездатних осіб з 55% до 60%, для дітей з 140% до 145%). Це дозволить підвищити рівень соціального захисту родин, які потрапили за межу бідності.

Крім того, на соціальний захист українців, які потрапили у складні життєві обставини, передбачено 80,8 млрд грн. Зокрема, у проєкті Бюджету передбачено збереження у наступному році виплати на проживання для ВПО як кризової виплати, яка єчастиною підтримки Уряду для внутрішньо переміщених осіб. Розмір виплати залишається незмінним: 3 тис грн – для осіб з інвалідністю та дітей, 2 тис. грн. – для інших осіб.

На виплату житлових субсидій і пільг – 42,3 млрд грн. Ця сума дорівнює обсягу прогнозних витрат на субсидії і пільги у 2024 р.

Пріоритет 2: Підтримка осіб з інвалідністю

Сьогодні в Україні проживає близько 2,8 млн осіб з інвалідністю. На жаль, щодня до цієї кількості доєднуються нові і нові українці, які внаслідок участі у збройному захисті Батьківщини, або обстрілів з боку країни-агресора, отримують тяжкі травмування та інвалідизацію.

На соціальний захист осіб з інвалідністю в Держбюджеті передбачено – 6,7 млрд грн. В порівнянні з 2024 р. на 0,3 млрд більше.

Зокрема:

на забезпечення ДЗР осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення – 4,6 млрд грн,

протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення – 1,1 млрд грн.

на реабілітацію дітей з інвалідністю – 1,0 млрд.грн.

Пріоритет 3: Створення умов, щоб кожна дитина виховувалась в сімейному середовищі

На соціальний захист дітей та сім’ї передбачено – 27,4 млрд грн, або майже на рівні 2024 року (коли було 27,6 млрд грн).. Значна частина цих коштів буде спрямована на те, щоб діти, які – в силу різних обставин – залишились без батьківського піклування, могли зростати в сімейному оточенні.

Пріоритет 4: Забезпечення гідної старості для людей похилого віку

Сукупні видатки на пенсійне забезпечення становитимуть 780,9 млрд грн.

Попри те, що під час повномасштабної війни Уряд має право не проводити індексацію пенсій, ми закладаємо й індексацію пенсій у 2025 р., в т.ч. – проіндексуємо найнижчі пенсії, – кажуть у Мінсоцполітики

Пріоритет 5: Розвиток системи соціальних послуг

Соціальні послуги – це інструмент, який допомагає українцям долати труднощі і повертатися до активного соціального і економічно незалежного життя. Довгий час важливість якісних соціальних послуг була недооціненою. Війна внесла свої корективи в сферу соціальної підтримки. З’явився попит на ті послуги, яких раніше не існувало в країні, і які були впровадженні у відповідь на нові потреби українців.

У 2025 році Мінсоцполітики планує спрямувати на розвиток системи соціальних послуг – 1,3 млрд грн, це на 22 % більше, ніж у 2024 році.

У Мінсоцполітики нагадують, що даний проєкт державного бюджету, затверджений Урядом, не є остаточним варіантом. Під час розгляду у Верховній Раді він буде зазнавати певних змін та доопрацьовуватися, враховуючи пропозиції та зауваження народних депутатів.

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