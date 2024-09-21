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Грошей на соціальну підтримку у 2025 році планують менше, але виплати обіцяють зберегти – що відомо

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Журналіст
Грошей на соціальну підтримку у 2025 році планують менше, але виплати обіцяють зберегти – що відомо

Грошей на соціальну підтримку у 2025 році планують менше, ніж у 2024-му, але основні виплати соціально незахищеним українцям обіцяють зберегти.

Детально про соціальний бюджет на 2025 рік розповіли у Мінсоцполітики.

Тут зазначають, що кабінет Міністрів вніс проєкт Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік» до Верховної Ради.

Першочергово держава спрямовує кошти на  фінансування видатків на безпеку і оборону, проте, на жаль, кількість громадян, які в різний спосіб страждають внаслідок повномасштабного вторгнення, постійно зростає.

Грошей на соціальну підтримку у 2025 році планують менше

Відповідно до проєкту бюджету, поданого до ВРУ до першого читання, сукупні видатки на програми соціальної підтримки у 2025 р. складуть 419,2 млрд грн. Це дещо менше, ніж заплановано державним бюджетом на 2024 р.

Проте держава надасть фінансову підтримку, необхідні виплати і послуги всім громадянам, які цього потребують. А соціальні виплати і допомоги буде профінансовано належним чином, – запевняють у Мінсоцполітики

І кажуть, що продовжать працювати над пошуком ресурсів, у тому числі – за рахунок міжнародних партнерів, для підтримки українців з найбільш вразливих категорій.

Головні цифри соціального бюджету-2025

Держбюджет-2025 передбачає продовження реформ системи соціальної підтримки, які були розпочаті у попередні роки.

Так, серед пріоритетів соціального бюджету-2025 будуть:

Пріоритет 1: Захист українців від ризику бідності

Грошей на соціальну підтримку у 2025 році планують менше, але виплати обіцяють зберегти – що відомо

На підтримку малозабезпечених родин у 2025 р. планується спрямувати 19,7 млрд грн. Хоча це  на 0,5 млрд грн менше, ніж було заплановано у бюджеті на 2024 р, таке зниження зумовлено нижчою, ніж очікувалось, кількістю отримувачів допомоги протягом 2024 року.  Відповідно видатків в сумі 19,7 млрд грн у 2025 році вистачить  для того, аби захистити найбільш вразливі малозабезпечені родини.

За пропозицією Мінсоцполітики передбачено підвищення рівня забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям на 5% (для працездатних осіб з 55% до 60%, для дітей з 140% до 145%). Це дозволить підвищити рівень соціального захисту родин, які потрапили за межу бідності.

Крім того, на соціальний захист українців, які потрапили у складні життєві обставини, передбачено 80,8 млрд грн. Зокрема, у проєкті Бюджету передбачено збереження у наступному році виплати на проживання для ВПО як кризової виплати, яка єчастиною підтримки Уряду для внутрішньо переміщених осіб. Розмір виплати залишається незмінним: 3 тис грн – для осіб з інвалідністю та дітей, 2 тис. грн. – для інших осіб.

На виплату житлових субсидій і пільг – 42,3 млрд грн. Ця сума дорівнює обсягу прогнозних  витрат на субсидії і пільги у 2024 р.

Пріоритет 2: Підтримка осіб з інвалідністю

Грошей на соціальну підтримку у 2025 році планують менше, але виплати обіцяють зберегти – що відомо

Сьогодні в  Україні проживає близько 2,8 млн осіб з інвалідністю. На жаль, щодня до цієї кількості доєднуються нові і нові українці, які внаслідок участі у збройному захисті Батьківщини, або обстрілів з боку країни-агресора, отримують тяжкі травмування та інвалідизацію.

На соціальний захист осіб з інвалідністю в Держбюджеті передбачено – 6,7 млрд грн. В порівнянні з 2024 р. на 0,3 млрд більше.

Зокрема:

  • на забезпечення ДЗР осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення – 4,6 млрд грн,
  • протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення – 1,1  млрд грн.
  • на реабілітацію дітей з інвалідністю – 1,0  млрд.грн.

Пріоритет 3: Створення умов, щоб кожна дитина виховувалась в сімейному середовищі

На соціальний захист дітей та сім’ї передбачено –  27,4 млрд грн, або майже на рівні 2024 року (коли було 27,6 млрд грн).. Значна частина цих коштів буде спрямована на те, щоб діти, які – в силу різних обставин – залишились без батьківського піклування, могли зростати в сімейному оточенні.

Пріоритет 4: Забезпечення гідної старості  для людей похилого віку

Грошей на соціальну підтримку у 2025 році планують менше, але виплати обіцяють зберегти – що відомо

Сукупні видатки на пенсійне забезпечення  становитимуть 780,9 млрд грн.

Попри те, що під час повномасштабної війни Уряд має право не проводити індексацію пенсій, ми закладаємо й індексацію пенсій у 2025 р., в т.ч. – проіндексуємо найнижчі пенсії, – кажуть у Мінсоцполітики

Пріоритет 5: Розвиток системи соціальних послуг

Соціальні послуги – це інструмент, який допомагає українцям долати труднощі і повертатися до активного соціального і економічно незалежного життя. Довгий час важливість якісних соціальних послуг була недооціненою. Війна внесла свої корективи в сферу соціальної підтримки. З’явився попит на ті послуги, яких раніше не існувало в країні, і які були впровадженні у відповідь на нові потреби українців.

У 2025 році Мінсоцполітики планує спрямувати на розвиток системи соціальних послуг – 1,3 млрд грн, це на 22 % більше, ніж у 2024 році.

У Мінсоцполітики нагадують, що даний проєкт державного бюджету, затверджений Урядом, не є остаточним варіантом. Під час розгляду у Верховній Раді він буде зазнавати певних змін та доопрацьовуватися, враховуючи пропозиції та зауваження народних депутатів.

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