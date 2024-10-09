Але без демобілізації: Рада заборонила мобілізацію до 25 років

Верховна Рада остаточно заборонила мобілізацію до 25 років. Відповідний закон було ухвалено сьогодні, 9 жовтня.

Про це повідомили нардепи Олексій Гончаренко і Ярослав Железняк, передають «Новини України – НСН».

Верховна Рада у середу, 9 жовтня, ухвалила законопроєкт 11379-д. Він звільняє від мобілізації українців віком від 18 до 25 років. «За» проголосували 311 народних обранців.

Рада заборонила мобілізацію до 25 років – деталі

Закон передбачає заборону мобілізації до досягнення 25-річного віку військовозобов’язаних, які до набрання чинності законом №3621-IX про скасування статусу «обмежено придатний» були визнані за станом здоров’я обмежено придатними у воєнний час. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.

Втім, слід зазначити, що Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки переглянув своє попереднє рішення і вирішив виключити із законопроекту норму, яка дозволяла звільнитися зі служби чоловікам 18-25 років, яких вже встигли мобілізувати.

Тобто, виключено норму, якою пропонувалося надати право звільнитися зі служби тим, кого встигли мобілізувати.

Нарешті зробили це! Я давно добивався цього, бо це ганьба – мобілізовувати дітей. Далі буду добиватись ДЕМОБІЛІЗАЦІЇ! – написав Гончаренко

Зазначимо, раніше він писав, що із цього законопроєкту прибрали положення про право на звільнення для чоловіків від 18 до 25 років, які вже були мобілізовані.

«Хочуть робити новий законопроєкт з передбаченим для цього механізмом», — пояснив Олексій Гончаренко

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