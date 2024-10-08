ВР ухвалила в цілому законопроєкт, згідно якого військові зможуть самостійно розпоряджатися виплатами за зникнення безвісти чи потрапляння в полон.
ВР ухвалила в цілому законопроєкт, згідно якого військові зможуть визначати членів сімʼї або людей, яким буде надходити виплата у разі їхнього зникнення безвісти чи потрапляння в полон.
Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко та Олексій Гончаренко, передають “Новини України – НСН”.
За відповідний законопроєкт №11407 проголосував 301 депутат.
Він передбачає, що військові зможуть писати особисте розпорядження, кому будуть надходити виплати, на випадок захоплення в полон або в заручники, інтернування до нейтральних держав або зникнення безвісти. Розпорядження буде зберігатися в особовій справі.
Якщо військовий не складе такого, гроші виплачуватимуть рівними частками.
Військові зможуть самостійно розпоряджатися виплатами за зникнення безвісти чи полон — Рада ухвалила закон
У першу чергу:
- дружині (чоловіку);
- законним представникам малолітніх (неповнолітніх) дітей (осіб з інвалідністю з дитинства — незалежно від їхнього віку);
- батькам військовослужбовців (крім дітей, батьків та інших осіб, які одержують від військовослужбовця аліменти, а також батьків, які позбавлені батьківських прав, за умови що ці права не були поновлені).
У другу чергу: повнолітнім дітям, рідним братам (сестрам), законним представником яких є військовослужбовець, у загальному розмірі, що не перевищує 20%.
Дія цього пункту не поширюється на військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини, або дезертирували.
Ще новини України: Від масштабів катастрофи відбирає мову: стало відомо, скільки українців зникли безвісти і скільки вбито у полоні