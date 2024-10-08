ВР ухвалила в цілому законопроєкт, згідно якого військові зможуть самостійно розпоряджатися виплатами за зникнення безвісти чи потрапляння в полон.

ВР ухвалила в цілому законопроєкт, згідно якого військові зможуть визначати членів сімʼї або людей, яким буде надходити виплата у разі їхнього зникнення безвісти чи потрапляння в полон.

Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко та Олексій Гончаренко, передають “Новини України – НСН”.

За відповідний законопроєкт №11407 проголосував 301 депутат.

Він передбачає, що військові зможуть писати особисте розпорядження, кому будуть надходити виплати, на випадок захоплення в полон або в заручники, інтернування до нейтральних держав або зникнення безвісти. Розпорядження буде зберігатися в особовій справі.

Якщо військовий не складе такого, гроші виплачуватимуть рівними частками.

Військові зможуть самостійно розпоряджатися виплатами за зникнення безвісти чи полон — Рада ухвалила закон

У першу чергу:

дружині (чоловіку);

законним представникам малолітніх (неповнолітніх) дітей (осіб з інвалідністю з дитинства — незалежно від їхнього віку);

батькам військовослужбовців (крім дітей, батьків та інших осіб, які одержують від військовослужбовця аліменти, а також батьків, які позбавлені батьківських прав, за умови що ці права не були поновлені).

У другу чергу: повнолітнім дітям, рідним братам (сестрам), законним представником яких є військовослужбовець, у загальному розмірі, що не перевищує 20%.

Дія цього пункту не поширюється на військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини, або дезертирували.

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