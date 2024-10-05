Від масштабів катастрофи відбирає мову: стало відомо, скільки українців зникли безвісти і скільки вбито у полоні

Стало відомо, скільки українців зникли безвісти внаслідок вторгнення Росії і скільки вбито у полоні. Цифри назвали в ООН і Раді Європи. Вони величезні, але й вони можуть бути не остаточними.

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію «Зниклі безвісти, військовополонені та цивільні ув’язненні внаслідок агресії Російської Федерації проти України».

Скільки українців зникли безвісти внаслідок вторгнення Росії

За інформацією з резолюції ПАРЄ, станом на вересень майже 66 тисяч українців, військовополонені та цивільні, вважаються зниклими безвісти.

Про це в етері Громадського радіо розповіла Тетяна Печончик, голова правління Центру прав людини ZMINA, передають «Новини України – НСН».

«Резолюція згадує про Формулу миру президента Зеленського з десяти кроків. І ми пам’ятаємо, що саме пункт четвертий цієї формули миру стосується звільнення усіх в’язнів та депортованих до Росії українців. Ця резолюція також згадує про той масштаб катастрофи, яка в нас відбувається, з бранцями Кремля, якщо так можна узагальнити в цілому. Говорить про те, що зараз, станом на вересень, у нас зареєстровано 65 тисяч, майже 66 тисяч, коли військовополонені або цивільні є безвісти зниклими» – йдеться у заяві

Із 66 тисяч, 50 тисяч — верифіковані. Проте загальна кількість людей, що вважаються зниклими безвісти, може бути ще більшою, зазначає голова правління Центру прав людини ZMINA. Загалом з російського полону після початку повномасштабної війни повернули 3 672 людини. Переважна більшість звільнених — це військові. 168 осіб — така кількість цивільних, що звільнилися з полону.

Голова правління Центру прав людини ZMINA нагадує, що незаконно ув’язнені Росією українські цивільні часто перебувають в статусі інкомунікадо. Держава-терорист не підтвердує їхнє утримання. Тому резолюція ПАРЄ загострює увагу на ситуації щодо цивільних осіб, коли називає цифру звільнених — 168.

«Таким чином резолюція ще загострює увагу на катастрофічній ситуації, у якій перебувають цивільні особи, які були уязнені Російською Федерацією. Дуже часто знаходяться в статусі інкомунікадо, тобто Російська Федерація ніяким чином не підтверджує їхнє утримання», — розповіла Тетяна Печончик

Скільки українців вбито у полоні

Тим часом, за даними Міноборони України, вже загинуло не менше 177 українців, які опинилися у полоні Росії з початку вторгнення. На жаль, реальна кількість загиблих може бути значно вищою, оскільки багато тіл не повертається додому і навіть не визнаються Росією як полонені. Про це заявила представниця Координаційного штабу з поводження з військовополоненими Вікторія Цимбалюк.

У доповіді Верховного комісара ООН з прав людини зазначено, що катування військовополонених були широко поширеними та систематичними, з дозволу керівництва Росії.

Незалежна міжнародна комісія ООН знайшла нові докази катувань Росією українських цивільних та військовополонених на окупованих територіях України і в Росії.

ПАРЄ прийняла резолюцію, яка закликає до звільнення та реабілітації українських полонених і вимагає від Росії дотримуватися міжнародного гуманітарного права.

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