Мелодрами у весняному сезоні будуть російською мовою - продюсерка "1+1" Єремєєва

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Канал «1+1» заявив, що зняв усі серіали для свого весняного мовлення російською мовою через те, що, на їхню думку, «тональність української мови» не підходить для мелодрам. Про це в коментарі для Телекритики заявила продюсерка серіалів і фільмів каналу «1+1» Олена Єремєєва, повідомляє Цензор.НЕТ.

«Якщо комедії для осіннього сезону були зняті лише українською мовою, то всі 7 мелодрам зняті російською», — заявили продюсери «1+1».

«Знайти тональність української мови, щоб глядач її сприймав, доволі непросто, — пояснює Олена Єремєєва. — За нашими спостереженнями, мелодрами українською мовою видаються гіршими, ніж комедії. Подивившись комедії, потрапивши у вир подій, вони просто не помічають, якою мовою вони дивляться продукт. Продукти у весняному сезоні ми зробили російською мовою, тому що українська важче надається для цього жанру. Артистам поки ще важко працювати українською мовою. Це збільшує виробіток, що потім впливає на бюджет. З комедіями українською простіше».

Ще одна причина зйомок серіалів російською мовою — дистрибуція контенту в країнах СНД.

«Україномовні серіали зараз показуються тільки на території України, без продажу за кордон, — роз'яснює генеральний продюсер «1+1», керівник «Телевізійного бізнесу» 1+1 media Максим Кривицький. — Для продажу закладена мета виробляти російською мовою. Серіали, які вимагають адаптації на російську, не закладені в бізнес-модель як потенційний продукт для продажу. Ми розуміємо — щоб відповідати квотам, нам потрібні україномовні серіали. Тому ми варіюємо — частину серіалів виробляємо російською, частину українською. Також серед наших партнерів є компанії, які виробляють тут — і для нас, і для Росії. В майбутньому вони планують працювати і для Європи».

«Нам дуже подобається писати українською мовою, виробляти продукт українською, — погоджується з Кривицьким Олена Єремєєва. — Але україномовний продукт поки не так добре продається, як хотілося б. Наш департамент дистрибуції, який очолює Інна Філіпова, веде переговори з різними країнами. Наприклад, Грузію цікавить все що зроблено тут — українською та російською мовами. Але є країни Прибалтики, Казахстан, Білорусь, які купують російськомовний продукт».

Раніше ми писали: Майже 70% українців проти надання російській мові статусу державної.

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