Майже 70% українців проти надання російській мові статусу державної

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Більшість українців не підтримує надання російській мові статусу державної. Про це свідчать дані опитування, повідомляє DW.

Переважна більшість українців не підтримує ідею надання російській мові статусу державної. Про це йдеться в результатах загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, які були оприлюднені у вівторок, 21 січня.

Зокрема, 68,5 відсотка громадян вважають, що російська мова має вільно використовуватися у приватному житті, але українська мова повинна при цьому залишатися єдиною державною. 11,5 відсотка українців вважають, що російська мова має стати державною разом з українською. При цьому 15 відсотків опитаних дотримуються думки, що російська мова має отримати статус офіційної в окремих регіонах України. Ще п'ять відсотків респондентів не змогли визначитися з відповіддю.

Водночас 81,1 відсотка опитаних згодні з твердженням, що українська мова є важливим атрибутом незалежності України, 15,2 відсотка — із цим не згодні, а 3,7 відсотка — не змогли визначитися з відповіддю.

Щодо спілкування з представниками влади, 56,2 відсотка опитаних безумовно вважають, що держслужбовці та керівники країни мають у робочий час спілкуватися державною мовою. 24,3 відсотка скоріше згодні з цим, 9,9 відсотка — скоріше не згодні, 4,9 відсотка — точно не згодні, а інші не змогли відповісти.

Окрім того, 52,7 відсотка респондентів безумовно згодні з тим, що ЗМІ повинні бути наповнені продукцією українською мовою не менше ніж на половину. Точно не згодні з цим лише п'ять відсотків опитаних.

Дослідження проводили 13-18 грудня 2019 року в усіх регіонах України, окрім анексованого Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей.