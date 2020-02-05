Реформа фінансування вишів: що зміниться

Завантажте мобільний додаток сайту

На початку січня в Україні набув чинності новий закон щодо вдосконалення вищої освіти, який, зокрема, кардинально змінює систему фінансування вищих навчальних закладів в країні. Заступник міністра освіти Єгор Стадний розпов про це нововведення, інформує НВ. Далі NNS публікує відредагований монолог заступника міністра освіти.

«Насамперед нас цікавить допомога сильним університетам і сильним викладачам. Це не завжди тотожні поняття. Інколи в слабких університетах викладають сильні викладачі, і так само в сильних університетах трапляються слабкі викладачі. Які наші перші кроки? Ми кардинально змінили систему державного фінансування університетів в Україні.

Протягом десятиліть існувала система, в якій університет отримував гроші за кількість студентів, які там навчаються. Очевидно, коли студентів було дуже багато — наприклад, 2005−2007 років студентів було 2,7 мільйона, — всім було добре. Але коли студентів стало вдвічі менше — 1,3 мільйона, — всі різко почали відчувати негаразди цієї системи.

Приховані негаразди — це коли ми платимо університету за кількість студентів, і він завжди буде зацікавлений набрати побільше осіб, тримати їх на навчанні (тобто не відраховувати навіть тих, хто заслуговує на це) і випускати. Звідси всі наші проблеми.

Ми вирішили змінити економіку вищої освіти і поставити інші економічні стимули. З січня 2020 року університети починають отримувати гроші в залежності від сімох показників. В тому числі тих, які є результатами їхньої діяльності, — що заслужили, те й отримали. Першим варто виокремити показник обсягу надходжень до університету грошей від бізнесу та міжнародних грантів на дослідження.

Якщо університет насправді потужний, сильний, має гарну репутацію та фахівців, може знайти фінансування і від бізнесу, і за міжнародні гранти, які йдуть на дослідження — значить, це неодмінний сигнал для держави, що цьому університету потрібно давати більше грошей, адже він заслуговує на це.

Далі йде показник входження до міжнародних рейтингів. Якщо університет увійшов до міжнародного рейтингу, держава його фінансує більше, ніж інші.

Ще один показник — працевлаштування випускників університету, коли вони отримують посаду, яка вимагає кваліфікації вищої освіти. Ми будемо застосовувати цей показник з 2021 року, а цьогоріч нами розробляється відповідна електрона система моніторингу.

Це три показники результатів діяльності університетів, і ще є чотири складові, за якими ми розподіляємо державні кошти. Зараз кількість студентів важить 80% (а інколи трошки менше) у впливі на обсяг фінансування. За три роки ми знизимо цей показник десь до 50% — превалюватимуть результати».

Раніше ми писали: Освітній омбудсмен проти заборони використання гаджетів на уроках.