Топ-50 кращих українських мультфільмів. Найбільший список!

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Добірка найкращих українських мультиків. Тут є усе – від класики середини минулого століття до всіма улюблених козаків, Енеїди, Капітошки, а також сучасні 3D мультфільми українських авторів.

Багато відео. Дочекайтеся повного завантаження сторінки.

1. Жив-був пес (1982).

2. Як козаки сіль купували (1975).

3. Як Петрик П’яточкін Слоників Рахував (1984).

4. Капітошка (1980).

5. Повертайся, Капітошко! (1989).

6. Івасик-Телесик (1989).

7. Безтолковий Вомбат (1990).

8. Йшов трамвай дев’ятий номер (2002).

9. Злидні (2005).

10. П’єса для трьох акторів (2004).

11. Чарівний Горох (2008).

12. Як козаки наречених визволяли (1973).

13. Моя країна Україна (2014).

14. Хто боїться дядечка Бабая (2014).

15. Як кошеня і песик мили підлогу (1977).

16. Про Всіх На Світі (1984).

17. Котик та Півник (1991).

18. Колосок (1982).

19. Кривенька Качечка (1992).

20. Дівчинка та Зайці (1985).

21. Сонячний Коровай (1981).

22. Черевички (1982).

23. Богданчик і барабан (1992).

24. Ведмедик і той, що живе в річці (1996).

25. Відчайдушний кіт Васька (1985).

26. Горщик-сміхотун (1990).

27. Дострибни до хмаринки (1988).

28. Дощику, Дощику, Припусти! (1982).

29. Як козаки у футбол грали (1970).

30. Кульбаба – товсті щоки (1971).

31. Історія одного поросятка (1994).

32. Котигорошко (1970).

33. Велика Подорож (1987).

34. Історія про дівчинку, яка наступила на хліб (1986).

35. Козлик та його горе (1976).

36. Нікудишко (1977).

37. Три паньки на ярмарку (1991).

38. Черевички (1982).

39. Чого в лісі не буває (2006).

40. Як козаки інопланетян зустрічали (1987).

41. Як метелик вивчав життя (1997).

42. Маленький великий пес (2008).

43. Жив собі чорний кіт (2006).

44. Літачок Ліп (2000)

45. Микита Кожум’яка (2016).

46. Три Паньки хазяйнують (1991).

47. Курка, яка несла всяку всячину (2006).

48. Таємний посол (2000).

49. Енеїда (1991).

50. Ой, куди ж ти їдеш, Явтуше (1988).