На українських фермах перевірили норок на коронавірус

- 09 лист. 2020
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Асоціація звірівників України перевірила, чи немає коронавірусу у норок на українських фермах. Раніше у шести країнах виявили випадки зараження цих тварин.
Про це йдеться у пресрелізі асоціації, з посиланням на Інтерфакс-Україна передає Громадське, інформує NNS.
Вони наголошують, що інфікувань серед норок не виявили, епідемічна ситуація на фермах перебуває під контролем і не становить загрози для суспільства.
Асоціація запевняє, що на українських норкових фермах, які входять до складу асоціації, дотримуються жорстких карантинних заходів.
COVID у норок
У Данії на понад 200 норкових фермах виявили мутований коронавірус. Норкова промисловість Данії — найбільша у світі, її основним ринком є Китай. Знищення норок фактично зупинить галузь на кілька років, визнала прем’єрка.
Втім уряд країни заявив: якщо не знищити норок, то мутована інфекція може розповсюдитися по всьому світу. Тож у Данії вирішили знищити від 15 до 17 мільйонів цих тварин. Також сім муніципалітетів Північної Ютландії (регіон у Данії) до 3-го грудня закриють на жорсткий карантин.
Велика Британія до 3 грудня навіть заборонила в'їжджати у країну з Данії, виняток зробили, якщо громадяни їдуть на навчання чи роботу.
Окрім того, у Нідерландах, Іспанії, Італії, Швеції та США зафіксували випадки коронавірусного захворювання на норкових фермах, однак невідомо, чи у всіх країнах зафіксували мутований штам коронавірусу.