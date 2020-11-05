Загроза нової пандемії: у Данії виявили мутований коронавірус у норок

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Мутації коронавірусу COVID-19 у гризунів і диких тварин можуть призвести до нової пандемії в світі, вважають вчені і експерти, думки яких наводить у четвер газета The Guardian, повідомляє NNS з посиланням на intvua.com.

"У гіршому випадку ми почнемо нову пандемію в Данії. Існує ризик, що цей мутований вірус настільки відрізняється від інших його різновидів, що нам доведеться додавати в вакцину щось нове. Тому мутація відкине всіх нас до початку ",

- сказав професор Корі Мельбак, директор відділу з інфекційних захворювань датського державного науково-дослідного інституту, що займається вакцинами та сироватками.

Він додав, що, тим не менш, сьогодні світ все одно в кращих умовах, ніж був на початку пандемії COVID-19.

"Ми тепер знаємо вірус, застосовуємо заходи, включно з тестуванням і контролем над поширенням інфекцій, і спалах можна буде стримати",

- сказав він.

Влада Данії з огляду на можливість поширення виявленого раніше в хутряних тварин мутованого штампу коронавірусу оголосила запровадження жорстких обмежень у регіоні Північна Ютландія. Згідно зі зробленою у в четвер, 5 листопада, заявою уряду, ці заходи стосуватимуться сімох муніципалітетів, повідомляє DW.

У цих муніципалітетах буде припинено рух громадського транспорту. З 7 листопада будуть зачинені ресторани, паби, бари та інші заклади громадського харчування, однак їм дозволяється пропонувати їжу на винос. З 9 листопада школярі 5-8 класів перейдуть на дистанційне навчання, а спортзали, басейни і тренажерні зали припинять роботу. Влада також закликала майже 280 000 жителів регіону не виїздити за межі муніципалітетів. За словами прем'єр-міністерки Данії Метте Фредерікси, у цих муніципалітетах фактично можна говорити про справжній локдаун.

В уряді також наголосили, що закликають усіх мешканців цих регіонів пройти тест на коронавірус.

Напередодні уряд Данії розпорядився винищити усіх норок на хутряних фермах після виявлення випадків зараження тварин коронавірусом SARS-CoV-2, який мутував. Встановлено, що мутований окронавірус передається людям.

Натепер Данія вважається найбільшим в світі виробником норкового хутра. У цій країні налічується 1139 хутряних ферм і близько 15-17 мільйонів норок, особливо значна кількість цих ферм у Північній Ютландії.