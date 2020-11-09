Російські військові вбили ведмедицю і ведмежа, які вилізли на підводний човен

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У селищі Рибачий на Камчатці, де розташована база російського Тихоокеанського флоту, застрелили ведмедицю з ведмежам. Про це пише BBC News Україна, передає NNS.

Тварини сиділи на атомному підводному човні. Відео, як розстрілюють ведмедицю з маленьким дитинчам, обурило соцмережі.

Як пише Камчатка-Інформ, до того, як сталася трагедія, видання опублікувало в Інстаграмі відео від передплатників, де бура ведмедиця разом з ведмежам, судячи з розмірів, однорічним, підпливають до АПЧ, і підіймаються на нього. За наявними даними, тимчасовим притулком для клишоногих став атомний ракетний підводний човен К-44 «Рязань» проекту 667 БДР «Кальмар».

«Зараз цю ведмедицю завалять разом з ведмежам. З «Сайгою» підійшов. А по-іншому тут ніяк, її навіть відігнати не можна. Тут тільки валити (звук пострілів). Якщо відігнати, вона потрапить або в одне селище, або в друге. Ось так доводиться боротися з ведмедями на Камчатці. Все, зараз за борт впаде. Медвежа труп, а вона ще жива»,

— коментує автор відео.

У пресслужбі Тихоокеанського флоту заявили, що знешкодили диких тварин, які були небезпечними. Для цього викликали мисливця.

Ведмедиця поводилася нетипово, заявив керівник відділу агенції лісового господарства Камчатського краю Володимир Гордієнко.

Відеозапис, на якому видно, як ведмедиця з ведмежам підпливають до підводного човна, широко розійшовся у соцмережах. Відео викликало сотні гнівних коментарів, зміст яких зводиться до того, що підводники надто жорстоко повелися з тваринами.

За повідомленням ЗМІ, у селищі базуються атомні підводні човни Тихоокеанського флоту Росії. Біля правого борта субмарини прогриміло щонайменше три постріли з мисливського карабіна. Що стало з пораненою ведмедицею далі, невідомо.

На Камчатці живе близько 24 тисяч бурих ведмедів, тварини досить часто навідуються до людей й до міста Вилючинськ. Зазвичай звірі залишають місто самостійно, але іноді поліція і мисливці відганяють хижаків.

З початку року в регіоні вбили понад 50 агресивних ведмедів.