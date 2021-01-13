Уряд знизить ціни на газ для населення і надасть субсидії тим, хто використовує електроенергію для опалення

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Кабінет міністрів поновить державне регулювання цін на газ для всіх побутових споживачів на час карантину або до кінця опалювального сезону. Ціни у платіжках мають знизитися на понад 30%.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та пресслужба Офісу президента України, пише Громадське, інформує NNS.

Так, на час карантину уряд встановить ціну на газ на рівні 6,99 грн за кубічний метр. Таке регулювання ціни діятиме на період дії карантинних обмежень або до завершення цього опалювального сезону.

Як зазначає Денис Шмигаль, така ціна є найнижчою на українській біржі:

«Водночас деякі облгази сьогодні продають газ для побутових споживачів по 10 грн і навіть вище. Тобто, пропонується зменшення ціни на газ майже на 30%».

За словами виконувача обов’язків міністра енергетики Юрія Вітренка, це рішення повністю запрацює вже з лютого 2021 року. Окрім цього, планують знизити ціни в галузі розподілу газу та зменшити абонплату.

Людям, які використовують електроенергію для опалення домівок, мають надати субсидії для оплати комунальних послуг. Наразі ці виплати отримують 3,1 млн домогосподарств в Україні, а середній розмір нарахувань становить понад 1,6 тисячі гривень. За словами Шмигаля, у січні ці виплати мають збільшитися.

Водночас, як зазначили в Кабміні, державне регулювання ціни у цей період не означає, що уряд відмовляється від розвитку ринку газу. Рішення про держрегулювання ціни буде тимчасовим, а за цей час влада має сформувати умови, щоб ринкові правила «запрацювали повною мірою».

«Ці зміни – не крок назад. Це зміни, які потрібні кожному українцю у зв’язку зі складною економічною ситуацією, у якій ми опинилися через пандемію. Обмеження тарифної сітки – це ідеологія лише карантинних заходів»,

ㅡ заявив Володимир Зеленський.

Раніше ми писали: На нараді в ОП Зеленському представили план зниження тарифів на газ

Що передувало?

Минулого року НКРЕКП схвалила підвищення тарифів на виробництво теплової енергії для населення, бюджетних та релігійних організацій та інших споживачів для 23 ТЕЦ і когенераційних установок.

Після підвищення середній тариф для постачання тепла населенню становитиме 1121,71 грн/Гкал для споживачів 23 компаній-постачальників (повний перелік цих компаній можна переглянути тут).

У Нацкомісії пояснили, що в Україні суттєво знизились обсяги виробництва теплової енергії, однак відбувається підвищення витрат на зарплати працівникам цих установ та операційних витрат. Отже, необхідно було підвищити тарифи.

Однак з цим не погодились самі українці ㅡ у кількох областях відбувалися «тарифні» протести із закликами зберегти тарифи, які діяли до 1 січня 2021 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що влада «не може дозволити зростання ціни для громадян» та доручив Кабінету міністрів розв’язати цю проблему.

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