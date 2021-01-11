В областях України продовжуються протести проти підняття тарифів (фото)

- 11 січ. 2021
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На Буковині проходять 3 акції протесту проти підвищених тарифів на постачання та споживання газу, також акції протесту проходять на Полтавщині.
Про це з посиланням на поліцію Чернівецької області та Суспільне Полтава передає Українська правда, інформує NNS.
"Біля Чернівецької міської ради та поблизу стаціонарного посту у селі Атаки Хотинського району, а також на центральній вулиці села Мамаївці Кіцманського району зібралося приблизно 170 буковинців.
Люди вимагають відміни підвищених тарифів на постачання та споживання газу",
— йдеться в повідомленні поліції Чернівецької області.
Повідомляється, що люди безперервно рухаються пішохідними переходами та заблокували рух транспорту. За акцією слідкують поліцейські.
Водночас у Полтаві біля обласної адміністрації протестну акцію влаштували близько 200 людей.
На таку акцію біля будівлі обласної адміністрації люди збираються вдруге.
До того, у неділю, в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів. Зокрема, акції пройшли в Харківській та Дніпропетровській областях, у Полтаві і Миколаєві.
Нагадуємо, з 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію. Також у 2021 році українці платитимуть більше не тільки за газ як товар, але і за його постачання.