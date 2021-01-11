На нараді в ОП Зеленському представили план зниження тарифів на газ

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Президент Володимир Зеленський доручив уряду терміново вирішити питання щодо тарифів на газ для населення.

Про це йшлося на енергетичній нараді за участю Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, т.в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка, міністра фінансів Сергія Марченка, міністра соціальної політики Марини Лазебної, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака та його заступників, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави, передає NNS.

«Тарифи на газ для населення мають бути справедливими. Ціна на газ зростає на ринку через погодні умови та інші причини, які склалися в Європі, і ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян»,

– заявив Зеленський.

На нараді було повідомлено, що Кабінет Міністрів готує системні рішення щодо вибудовування балансу на енергетичному ринку.

Глава Міненерго Юрій Вітренко представив попередній план суттєвого зниження тарифів на газ та встановлення ціни, яка була б справедливою з погляду споживача.

В ОП наголосили, що рішення, які обговорювалися на нараді, передбачають також збереження макрофінансової стабільності, розвиток чесної конкуренції на ринку та допоможуть уникнути фінансового дисбалансу.

Як повідомлялося, у кількох областях України сьогодні проходять мітинги проти підвищення комунальних тарифів.