В Україні введуть нові абонплати за комуналку: що прийняла Верховна Рада

В Україні введуть абонплату на всі комунальні послуги, крім електроенергії. А тарифи на опалення будуть перераховувати щомісяця. Це призведе до того, що в середньому українці платитимуть за комуналку додатково близько 112 грн (абонплата), а тариф на тепло підвищать.

Це випливає із законопроєкту №2458, який Верховна Рада ухвалила в повторному другому читанні 240 голосами. Цей документ внесла в парламент група народних обранців ще 15 листопада 2019 року. У травні 2020 го законопроєкт прийняли в першому читанні, а в липні відправили на повторне друге читання. Про це пише OBOZREVATEL, передає NNS.

Або ОСББ, або колективний договір

Українці мають право вибрати: або створити ОСББ (організація співвласників багатоквартирних будинків) і самим відповідати за стан комунікацій в будинку, або підписати колективний договір з постачальником коммуналних послуг і платити йому абонплату цілий рік. Багато ж сімей досі не визначилися: не підписали договори ані індивідуальні, ані колективні (від ОСББ).

А без договорів, в тому числі, не можна переглянути і тарифи на опалення. Нові правила дозволять перерахувати вартість тепла, а в майбутньому – врегулювати і питання з абонплатою. За підрахунками, абонплата на воду і опалення буде в межах 32,19 грн, а на сміття – 15,2 грн. Тобто в сумі потрібно буде платити близько 111,7 грн на місяць (за умови, якщо є гаряча, холодна вода і опалення).

Абонентська плата вже передбачена законом, але її введення перенесли через карантин. Член НКРЕКП Ольга Бабій розповіла: з 2018-го в тарифах не закладені суми на обслуговування і ремонт мереж. Відбулася законодавча колізія, в результаті якої у постачальників, за словами Бабин, іноді немає грошей навіть на те, щоб надрукувати і виставити платіжки.

"Абонентська плата за комунальні послуги діятиме доти, доки співвласники багатоквартирного будинку не зберуться і не ухвалять рішення найняти свою компанію, яка буде займатися комунікаціями. Головним завданням було відокремити монополіста від мереж. Але на час, поки співвласники багатоквартирних будинків не зробили свій вибір, вони платитимуть абонентську плату для того, щоб їхні комунікації хтось обслуговував. Це як постачальник останньої надії",

– говорить Бабій .

При цьому член НКРЕКП зазначає: вирішив зазначені законопроєкт проблему введення абонплати, буде відомо публікації документа в остаточній версії.

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Тариф на опалення буде змінюватися разом з ціною на газ

Ще в жовтні мер Ківа Віталій Кличко звернувся до Ради з проханням прийняти законопроєкт №2458. Мовляв, це б дозволило через зниження цін на газ перерахувати вартість опалення і гарячої води. Але якщо в жовтні газ дійсно був дешевим, то зараз його вартість уже перевищила минулорічний показник.

Тому цього разу, ймовірно, через подорожчання блакитного палива зростуть ціни і на тепло. Складова газу в тарифах на тепло і гарячу воду – 70-80%. Платіжки за газ для більшості українців займають несуттєву частину в загальних витратах на комуналку. Так, близько 70% – вартість опалення, решта – гаряча вода, електроенергія, холодна вода і газ.

"Законопроєкт правильний, але немає плану реформ. Ухвалення правильного законопроекту призведе до появи додаткових платіжок, потрібні додаткові кошти на додаткові платіжки. Хто сьогодні відповідає на тариф за тепло, які береться зі стелі?",

– розповідає заступник голови профільного комітету Олексій Кучеренко.

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