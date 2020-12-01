Рада відтермінувала введення касових апаратів для ФОПів

Завантажте мобільний додаток сайту

Верховна Рада України проголосувала за відтермінування введення касових апаратів для ФОПів, повідомляє Громадське, передає NNS.

Обов'язкове застосування РРО перенесли на рік. Відповідний закон ухвалили на засіданні ВР у вівторок, 1 грудня.

Законопроєкт №4439-д підтримали 319 депутатів.

Зокрема, цим законом відклали обов'язкове використання касових апаратів до 1 січня 2022 року для ФОПів другої - четвертої груп, які платять єдиний податок.

Документ визначає граничні обсяги доходів, неперевищення яких є однією з умов застосування суб’єктами спрощеної системи оподаткування відповідних груп платників єдиного податку, виходячи зі встановлених законом розмірів мінімальної заробітної плати, передає Главком.

Виключаються норми про компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми штрафних санкцій, застосованих до бізнесу. Йдеться про так званий кешбек.

Також президентський закон має скасувати штрафи за невідповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті РРО та за відсутність попереднього програмування товарів в РРО (ПРРО).

Водночас ще на рік, до 1 січня 2022 року, для ФОПів продовжили застосування понижених штрафів за порушення окремих вимог щодо використання РРО (програмних реєстраторів розрахункових операцій) під час проведення розрахункових операцій.

Однак, пише Громадське, касові апарати все ж будуть необхідними для підприємців, які реалізують технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарські засоби та вироби медичного призначення.

Окрім того, ФОПи, що надають посередницькі послуги щодо нерухомого майна (купівля, продаж, оренда, оцінювання) а також виробляють, постачають чи продають дорогоцінні вироби, також мають використовувати РРО.

Касові апарати для малого бізнесу

Закони про застосування касових апаратів у сферах торгівлі, харчування та послуг, а також про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі 17 жовтня підписав президент Володимир Зеленський.

Вони запроваджують обов'язковість використання реєстраторів розрахункових операцій фізичними особами-підприємцями, що працюють у сферах торгівлі та харчування. Разом з цим, таким ФОПам та іншим підприємцям дозволять використовувати безкоштовні аналоги касових апаратів у вигляді додатків на смартфони, планшети та комп’ютери.

Водночас у листопаді депутати хотіли відтермінувати запровадження в Україні обов'язкових касових апаратів для ФОПів. Зазначали, що через пандемію малий та середній бізнес потерпає. Однак 17 листопада голосування у Раді провалили.

Раніше ми писали: Декретна відпустка для тата: Рада підтримала законопроект