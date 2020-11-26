Міненерго хоче підняти тариф на електрику для населення

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Новопризначений в.о. міністра енергетики Юрій Бойко вважає одним з важливих питань у секторі перегляд з 2021 року діючого механізму перехресного субсидування, за яким населення отримує електроенергію за пільговою ціною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Бойко заявив під час свого першого брифінгу після призначення, інформує NNS.

"Наступний пріоритет - зниження перехресного субсидування. За цією фразою стоїть об'єктивна необхідність перегляду підходів до формування тарифів для побутових споживачів. Оскільки сьогодні, в тому числі в інформ-полі, присутня велика кількість маніпулятивних заяв про кінцеву вартість електроенергії для населення",

- сказав він.

За його словами, станом на листопад побутовий споживач платить за електричну енергію 1 копійку, оскільки діючий тариф покриває тільки витрати на транспортування. В Україні середньозважена вартість транспортування електроенергії від станції до будівлі, включаючи тариф на передачу НЕК "Укренерго", тариф оператора системи розподілу і тариф на поставку від постачальника, становить 1 гривня 03 копійки за кВт-год.

"Отже, сумарно доставка коштує 1 грн 03 копійки, а середньозважена ціна одного кВт-год для побутового споживача за останні 2 місяці статистично становить 1 грн 04 копійки. Тобто, по суті, в рамках поточної моделі ПСО, за якою " Енергоатом" і "Укргідроенерго" продають електроенергію для "гарантованого покупця" по 1 копійці, оплачується виключно поставка",

- пояснив глава відомства.

Скільки платять українці

В Україні ціна на електроенергію для населення не змінювалася з 2017 року і становить 90 коп. за 1 кВт-год при споживанні до 100 кВт-год, а понад це – 1 грн 68 коп. за кВт-год.

Разом з тим, для промислових споживачів ціни на електрику формуються на підставі ринкових механізмів і коливаються від 2,5 грн до 4 грн за кВт-год.

Підвищення тарифу

19 червня 2020 року Нацкомісія запропонувала з серпня підвищити тарифи "Укренерго" в 4 рази.

26 червня 2020 року НКРЕКП попередньо схвалила підвищення тарифу "Укренерго" вдвічі.

26 серпня 2020 року Єврокомісія порадувала звіт, згідно з яким тарифи на електроенергію в Україні на третину вище, ніж у Європі.

Кадрові перестановки в Міненергетики

20 листопада 2020 року Кабмін звільнив виконуючого обов'язки міністра енергетики Ольгу Буславець і призначив на цю посаду заступника міністра енергетики Юрія Бойка.