Бюджет-2021. Рекордне фінансування Офісу президента попри обіцянки не зменшили - нардеп

Завантажте мобільний додаток сайту

В оновленому бюджеті-2021, який схвалив до другого читання Кабмін, скорочують видатки на Міністерство освіти та розвиток регіонів, але на Офіс президента видатки збільшують на 33%.

Про це заявив нардеп від "Голосу", перший заступник голови фінансового комітету Ради Ярослав Железняк, з посиланням на пресслужбу "Голосу" передає Економічна правда, інформує NNS.

"З ключового - у бюджеті скоротили дефіцит майже на 30 мільярдів гривень. Однак незрозуміло, як збільшуватимуть надходження та чому скорочують видатки на Міністерство освіти та розвиток регіонів, але на Офіс президента видатки збільшують на 33%",

- заявили у "Голосі".

"Чи правильно закладати скорочення 4 мільярдів на Міносвіти, майже 5 мільярдів на розвиток регіонів, майже на 2 мільярди - на економічні міністерства? І водночас збільшувати видатки на президента. Бо попри обіцянки і голови ОП, і міністра фінансів, у бюджеті залишили підвищення видатків на ОП на 33%",

- підкреслив Железняк.

Раніше ми писали: Зеленський пропонує виділити кошти для підтримки бізнесу з COVID-фонду

Також, за його словами, у бюджеті не співпадають деякі цифри.

"Яким чином уряд хоче збільшити надходження у держбюджет майже на 21 мільярд гривень? Чи не закладені там гроші, яких насправді ніколи не буде? Як уряд любив закладати в цьому році надходження від великої приватизації чи боротьби з тіньовим бізнесом",

- додав він.

Нагадаємо:

Кабмін на засіданні 26 листопада погодив проєкт держбюджету-2021 до другого читання у Верховній Раді.

Повідомлялось, що видатки на утримання Офісу президента у проєкті держбюджету на 2021 рік до першого читання збільшили майже на 40%, оскільки Міністерство фінансів побачило диспропорції у заробітних платах.

Після цього голова Офісу президента Андрій Єрмак звернувся до керівництва Мінфіну та Держуправління справами з проханням пропрацювати проєкт держбюджету-2021 для розумного скорочення видатків на забезпечення діяльності Офісу президента.