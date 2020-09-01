Банки почнуть видавати кредити за новими правилами

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З 1 вересня набувають чинності нові правила інформування клієнтів, згідно з якими українські банки і кредитні організації повинні публікувати достовірну, правдиву, актуальну інформацію і не вводити клієнтів в оману. Правила розроблені Нацбанком, повідомляє Хвиля з посиланням на UBR, інформує NNS.

Це дозволить споживачам розуміти умови, порівнювати послуги кількох банків і приймати зважені фінансові рішення. Всі банки повинні надавати повну інформацію в уніфікованому форматі.

Перш за все, це буде стосуватися наступної інформації:

реальної річної ставки за кредитом;

наявності додаткових послуг (наприклад, страхової компанії, держреєстратора, нотаріуса), а також їх вартості для клієнта;

терміну послуги;

орієнтовною загальною вартістю кредиту;

періодичності погашення;

попередження про можливі наслідки в разі прострочення виплат;

умов дострокового зняття грошей з депозиту.

Детальну інформацію клієнти зможуть завантажувати з сайту банку. Крім того, на сайтах повинні з'явитися калькулятори розрахунку витрат за кредитом або доходу за депозитом.

Також легкою для сприйняття повинна стати реклама банківських продуктів. Так для кредитів повинні бути обов'язково вказані реальна річна процентна ставка, максимальна сума кредиту і його термін, а для депозиту — річна процентна ставка, термін вкладу, валюта і мінімальна сума.

Стежити за дотриманням правил буде управління захисту прав споживачів фінпослуг Нацбанку. Порушникам загрожують штрафи від 50 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — тобто від 850 грн до 13,6 тис. грн за одне порушення.

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