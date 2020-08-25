Рада збільшила мінімальну зарплату до 5 тисяч гривень

25 серп. 2020
Перегляди: 344

Завантажте мобільний додаток сайту

Верховна Рада ухвалила законопроєкт зі змінами до держбюджету на 2020 рік, який передбачає збільшення мінімальної зарплатні в Україні до 5 тисяч гривень вже з 1 вересня. Фактично буде зростання на 5,86%, пише Громадське, передає NNS.

За проєкт закону №3963 у першому читанні проголосували 326 народних обранців, а після цього ж одразу 295 — у другому. Голосування відбулося 25 серпня під час позачергового засідання парламенту.

Перед цим його схвалив та рекомендував до ухвалення парламентом Комітет з питань бюджету.

Згідно з пояснювальною запискою, кошти на підняття мінімалки хочуть взяти з тих, які зекономили на обслуговуванні держборгу. Сума складе 3,5 млрд грн. Заощадження стали можливі завдяки відхиленню фактичного курсу нацвалюти до іноземних валют у порівнянні з прогнозним курсом, врахованим під час підготовки Держбюджету на 2020 рік.

Кому добре від цих змін

Позитивно це може позначитися на бюджетниках, зарплатня більшості з яких розраховується на підставі мінімальної заробітної платні.

Також багато які соціальні виплати залежать від мінімалки, тому зростуть й вони, що добре для незахищених верств населення.

Трохи навіть є позитиву для Пенсійного фонду, який буде отримувати більше внесків, бо багато податків розраховуються на підставі мінімалки. Однак податки також платять громадяни України, і вони їх збільшенню навряд зрадіють.

Кому турбота президента вилізе боком

Фізичні особи-підприємці (ФОПи) платитимуть більше податків, бо єдиний соціальний внесок залежить від мінімалки — він становить 22% від мінімальної зарплатні. Тобто, з 1 вересня ЄСВ за місяць складатиме 1100 гривень.

Підвищення мінімалки, вочевидь, не сподобається і малому та середньому бізнесу, який намагається пережити нечувану кризу через пандемію коронавірусу, а тепер йому ще треба шукати додаткові гроші на зарплати.

У зв’язку з цим бізнес може піти у «тінь», видаючи зарплати в конвертах, або звільняючи працівників.

Проблеми можуть бути й у державних підприємств, які не можуть видавати зарплати у конвертах, але їм треба звідкись брати додаткові гроші. Якщо гроші брати нема звідки, керівництво буде переводити своїх працівників на неповний робочий день чи половину ставки.

І загалом кожен житель України може відчути на собі зростання мінімалки, бо є ймовірність пришвидшення інфляції, тобто зростання цін може «з’їсти» ці додаткові гроші.
Автор: Маруся Оффон

Юлія Тимошенко у важкому стані, її підключили до апарату ШВЛ

Юлія Тимошенко у важкому стані, її підключили до апарату ШВЛ
Стан лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яка захворіла на коронавірус, оцінюється як стабільно важкий. Її під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Про це РБК-Україна стало відомо з достовірних джерел, інформує NNS.
Докладніше

NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі