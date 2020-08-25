Рада збільшила мінімальну зарплату до 5 тисяч гривень

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Верховна Рада ухвалила законопроєкт зі змінами до держбюджету на 2020 рік, який передбачає збільшення мінімальної зарплатні в Україні до 5 тисяч гривень вже з 1 вересня. Фактично буде зростання на 5,86%, пише Громадське, передає NNS.

За проєкт закону №3963 у першому читанні проголосували 326 народних обранців, а після цього ж одразу 295 — у другому. Голосування відбулося 25 серпня під час позачергового засідання парламенту.

Перед цим його схвалив та рекомендував до ухвалення парламентом Комітет з питань бюджету.

Згідно з пояснювальною запискою, кошти на підняття мінімалки хочуть взяти з тих, які зекономили на обслуговуванні держборгу. Сума складе 3,5 млрд грн. Заощадження стали можливі завдяки відхиленню фактичного курсу нацвалюти до іноземних валют у порівнянні з прогнозним курсом, врахованим під час підготовки Держбюджету на 2020 рік.

Кому добре від цих змін

Позитивно це може позначитися на бюджетниках, зарплатня більшості з яких розраховується на підставі мінімальної заробітної платні.

Також багато які соціальні виплати залежать від мінімалки, тому зростуть й вони, що добре для незахищених верств населення.

Трохи навіть є позитиву для Пенсійного фонду, який буде отримувати більше внесків, бо багато податків розраховуються на підставі мінімалки. Однак податки також платять громадяни України, і вони їх збільшенню навряд зрадіють.

Кому турбота президента вилізе боком

Фізичні особи-підприємці (ФОПи) платитимуть більше податків, бо єдиний соціальний внесок залежить від мінімалки — він становить 22% від мінімальної зарплатні. Тобто, з 1 вересня ЄСВ за місяць складатиме 1100 гривень.

Підвищення мінімалки, вочевидь, не сподобається і малому та середньому бізнесу, який намагається пережити нечувану кризу через пандемію коронавірусу, а тепер йому ще треба шукати додаткові гроші на зарплати.

У зв’язку з цим бізнес може піти у «тінь», видаючи зарплати в конвертах, або звільняючи працівників.

Проблеми можуть бути й у державних підприємств, які не можуть видавати зарплати у конвертах, але їм треба звідкись брати додаткові гроші. Якщо гроші брати нема звідки, керівництво буде переводити своїх працівників на неповний робочий день чи половину ставки.

І загалом кожен житель України може відчути на собі зростання мінімалки, бо є ймовірність пришвидшення інфляції, тобто зростання цін може «з’їсти» ці додаткові гроші.