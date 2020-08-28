Уряд планує встановити щомісячні доплати пенсіонерам

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Міністерства соціальної політики України підготувало проєкт постанови Кабінету міністрів "Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році". Проєкт акту направлений на погодження профспілок. Про це повідомляється на сайті Федерації профспілок, передає РБК-Україна, інформує NNS.

Проєктом пропонується установити з 1 березня 2021 року особам, яким виповнилося 80 років і більше та в яких пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати за 2020 рік, щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 500 гривень.

Якщо з урахуванням цієї виплати розмір пенсіи не досягає 2 600 гривень, таким особам надається додаткова доплата до пенсії.

Також пропонується установити з 1 липня 2021 року особам, яким виповнилося 75 років до досягнення 80 річного віку, у яких пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати за 2020 рік, щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 400 гривень.

Якщо з урахуванням цієї виплати розмір пенсії не досягає 2 500 гривень, таким особам надається додаткова доплата до пенсії.

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